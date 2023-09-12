🎓 Вебинар: Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в Федресурсе. 13 сентября в 11:00 мск!

Расскажем о массовых проверках юридических лиц, порядках и сроках публикации сведений в реестре и последствиях за нарушения закона.
Спикеры вебинара: Сауткин Никита Владимирович — руководитель проекта «Раскрытие информации в государственных реестрах», Член НАКЮР, эксперт и спикер конференций.
Карсанова Зарина Казбековна — генеральный директор АО «Консалтинг онлайн», Член Международной ассоциации WEA, спикер конференций и автор статей.
На вебинаре узнаете:
Кто обязан размещать сведения о лицензиях в Федресурсе и какие меры пресечения стала применять Прокуратура к организациям и должностным лицам, допустившим нарушения в 2023 году?
Как правильно в 2023 году опубликовать лицензии в Федресурсе, чтобы не получить предписание Прокуратуры и штраф?
Какие причины внезапного надзора Прокуратуры за лицензиями на сайте Федресурс?
Как в реалиях надзора Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф?
Какие последствия наступят для организации и должностных лиц за нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе?
Программа вебинара:
Ужесточение контроля обязанности публикации лицензий в Федресурсе в 2023 году. Обзор практики:
Массовые проверки и применение мер пресечения должностным лицам, допустившим нарушения.
Первые иски Прокуратуры к юридическим лицам за отсутствие лицензий в Федресурсе и их удовлетворение судами.
Порядок и сроки обязательных публикаций в Федресурсе
Последствия несвоевременной публикации обязательных сообщений в Федресурсе
Обзор новых инструментов для предотвращения нарушений обязанности раскрытия информации в Федресурсе.
Ждем Вас на вебинаре 13 сентября в 11:00 мск!
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