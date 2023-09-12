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Вебинары для бухгалтеров

🎓 Вебинар: Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в Федресурсе. 13 сентября в 11:00 мск!

Каждая организация, которая не опубликовала сведения о лицензии или смене её статуса в 2023 году, получит предписание от Прокуратуры, штраф и повестку в суд. Как исполнить все требования и избежать последствий?
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Расскажем о массовых проверках юридических лиц, порядках и сроках публикации сведений в реестре и последствиях за нарушения закона.

Спикеры вебинара: Сауткин Никита Владимирович — руководитель проекта «Раскрытие информации в государственных реестрах», Член НАКЮР, эксперт и спикер конференций.

Карсанова Зарина Казбековна — генеральный директор АО «Консалтинг онлайн», Член Международной ассоциации WEA, спикер конференций и автор статей.

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На вебинаре узнаете:

  • Кто обязан размещать сведения о лицензиях в Федресурсе и какие меры пресечения стала применять Прокуратура к организациям и должностным лицам, допустившим нарушения в 2023 году?

  • Как правильно в 2023 году опубликовать лицензии в Федресурсе, чтобы не получить предписание Прокуратуры и штраф?

  • Какие причины внезапного надзора Прокуратуры за лицензиями на сайте Федресурс?

  • Как в реалиях надзора Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф?

  • Какие последствия наступят для организации и должностных лиц за нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе?

Программа вебинара:

  • Ужесточение контроля обязанности публикации лицензий в Федресурсе в 2023 году. Обзор практики:

  • Массовые проверки и применение мер пресечения должностным лицам, допустившим нарушения.

  • Первые иски Прокуратуры к юридическим лицам за отсутствие лицензий в Федресурсе и их удовлетворение судами.

  • Порядок и сроки обязательных публикаций в Федресурсе

  • Последствия несвоевременной публикации обязательных сообщений в Федресурсе

  • Обзор новых инструментов для предотвращения нарушений обязанности раскрытия информации в Федресурсе.

Ждем Вас на вебинаре 13 сентября в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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