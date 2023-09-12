На «Клерк.Конференции» рассказали, когда изменится сальдо на ЕНС после сдачи уточненки

Уточненная декларация по УСН на уменьшение пройдет на ЕНС только после камеральной проверки.

Если ИП сдал первичную декларацию по УСН с налогом к уплате в 1,2 млн рублей, а потом все пересчитал и сдал уточненку, в которой налог 800 тыс. рублей, то уменьшение произойдет не сразу.

Об этом рассказала спикер «Клерк.Конференции» Людмила Ганичева.

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В данном случае ИП придется уплатить 1,2 млн рублей налога по первичной декларации. И только через 3 месяца после сдачи уточненки можно будет вернуть переплату в 1,2 млн рублей.

Поэтому будьте внимательны при составлении первичной декларации, потому что быстро исправить начисление теперь не получится.

Как начисляют налоги на ЕНС сейчас и что скоро изменится, мы разбирали здесь.