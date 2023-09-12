Власти не разрешили бизнесу скрывать отчетность до лета 2024 года

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) получил отрицательный ответ регуляторов на свое предложение разрешить бизнесу не раскрывать финансовую отчетность до июля 2024 года из-за санкционных рисков, пишет Интерфакс.

Летом РСПП обратился в правительство с просьбой разрешить компаниям до июля 2024 года не раскрывать финотчетность. Свою инициативу союз объяснял тем, что открытый доступ к отчетам создает для компаний риски попадания под санкции.

Но идею не поддержали. Так против инициативы РСПП выступил ЦБ: глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что без раскрытия информации в России «инвестиций не будет».