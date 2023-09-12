ФНС пояснила, по какой форме сдавать заявление на акт сверки по налогам

Акт сверки по налогам обновили приказом ФНС, а заявление на его выдачу осталось прежним – по письму ФНС.

Есть письмо ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879, которым утверждены:

заявление на выдачу акта сверки (КНД 1165180);

акт сверки принадлежности денег в качестве ЕНП (КНД 1160070).

Есть приказ ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@, которым официально утвердили акт сверки, ранее доведенный вышеназванным письмом.

Есть старое письмо ФНС от 28.10.2020 № АБ-4-19/17644@ с формой заявления на акт сверки (КНД 1165180). Но оно признано утратившим силу свежим письмом ФНС от 26.07.2023 № АБ-4-19/9557@.

То есть, заявление по этому письму от 2020 года — устарело.

Таким образом, актуальная форма заявления — по письму от 2022 года.