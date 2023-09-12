❎ Налоговики не должны начислять фиксированные взносы физлицам, уличенным в ведении бизнеса без статуса ИП

Разъяснение дает ФНС в письме от 09.08.2023 № БС-4-11/10230@.
По статье 430 НК фиксированные взносы надо платить с момента регистрации в ЕГРИП и до момента закрытия ИП.
Внесение в ЕГРИП записи о госрегистрации физлица в качестве ИП на основании решения по выездной проверке — не предусмотрено.
Значит, не предусмотрено и начисление фиксированных взносов физлицу, даже если в ходе ВНП налоговики выявили явные признаки ведения бизнеса.
Кроме того, если налоговики доначислят такому нарушителю взносы, ему за них не начислят пенсионный стаж.
Таким образом, по итогам ВНП у физлица ему нельзя начислять фиксированные взносы ИП.
Отметим, что физлицу (не ИП) могут доначислить НДС в ходе налоговой проверки, если человек, например, регулярно сдает в аренду нежилое помещение (письмо Минфина от 29.03.2022 № 03-07-11/25327).
Такую ситуацию мы разбирали здесь.
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