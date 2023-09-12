❎ Налоговики не должны начислять фиксированные взносы физлицам, уличенным в ведении бизнеса без статуса ИП

Если физлицо явно ведет предпринимательскую деятельность и налоговики это выявили в ходе выездной проверки, вменять такому «недопредпринимателю» уплату фиксированных взносов нельзя.

Разъяснение дает ФНС в письме от 09.08.2023 № БС-4-11/10230@.

По статье 430 НК фиксированные взносы надо платить с момента регистрации в ЕГРИП и до момента закрытия ИП.

Внесение в ЕГРИП записи о госрегистрации физлица в качестве ИП на основании решения по выездной проверке — не предусмотрено.

Значит, не предусмотрено и начисление фиксированных взносов физлицу, даже если в ходе ВНП налоговики выявили явные признаки ведения бизнеса.

Кроме того, если налоговики доначислят такому нарушителю взносы, ему за них не начислят пенсионный стаж.

Таким образом, по итогам ВНП у физлица ему нельзя начислять фиксированные взносы ИП.

Отметим, что физлицу (не ИП) могут доначислить НДС в ходе налоговой проверки, если человек, например, регулярно сдает в аренду нежилое помещение (письмо Минфина от 29.03.2022 № 03-07-11/25327).

Такую ситуацию мы разбирали здесь.