🎓Вебинар. ВЭД: дорожная карта по работе с Китаем для бухгалтеров и директоров. Уже сегодня в 15:00 мск

Оборот торговли с Китаем увеличивается с каждым днем. Разберитесь как работать с Китаем и какие есть особенности.

Сегодня Китай — главный поставщик импортных товаров на российский рынок. Китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве. Однако, есть и много негативных отзывов. Научитесь работать с Поднебесной правильно и с прибылью для бизнеса.

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В особенностях работы с Китаем поможет разобраться Анна Фомичева — сооснователь платформы DIGITAL VED, Президент Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, Вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Председатель комитета ВЭД и цифровизации в Делово.

Как найти поставщика в Китае.

Как найти покупателя в России.

Сколько денег нужно для старта.

Надо ли учить китайский язык.

Как выявить жуликов со стороны китайских компаний.

С каких товаров можно начать.

Как начать без денег.

Как правильно составить импортно-экспортный контракт.

Как проходить таможни Китая и РФ.

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