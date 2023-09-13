🎓Вебинар. ВЭД: дорожная карта по работе с Китаем для бухгалтеров и директоров. Уже сегодня в 15:00 мск

Сегодня Китай — главный поставщик импортных товаров на российский рынок. Китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве. Однако, есть и много негативных отзывов. Научитесь работать с Поднебесной правильно и с прибылью для бизнеса.
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В особенностях работы с Китаем поможет разобраться Анна Фомичева — сооснователь платформы DIGITAL VED, Президент Ассоциации Операторов Параллельного Импорта, Вице-президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Председатель комитета ВЭД и цифровизации в Делово.
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