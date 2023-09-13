Яндекс Практикум запускает курс по 1С-аналитике

Сейчас 1C стала одним из лидеров на рынке корпоративного ПО. С 12 октября Яндекс Практикум запускает курс «1C-аналитик».

12 октября Яндекс Практикум запускает курс «1C-аналитик», на котором студенты будут обучаться автоматизации бизнес-процессов с помощью 1C. Программа рассчитана на 8 месяцев.

Более 1,5 млн компаний и госучреждений ведут учет и документооборот по этой системе, программы 1C применяются в 25 странах, включая СНГ, и объединяют более 20 млн человек ежедневно.

1С-аналитики изучают текущие корпоративные процессы и собирают требования для программного обеспечения, подбирают решения по интеграции, прописывают и проверяют задачи для программистов, а по результатам презентуют обновленный бизнес-процесс заказчику. Чтобы войти в профессию и стать востребованным специалистом на рынке, необходимо овладеть ключевыми навыками и освоить практические задачи, с которыми придется сталкиваться при трудоустройстве.

Поэтому Яндекс Практикум создал курс, который позволяет за 8 месяцев обучиться работе с системой 1С и повысить свою квалификацию.

Курс будет полезен:

начинающим 1С-аналитикам;

экономистам, бухгалтерам и логистам;

консультантам и программистам 1С;

желающим приобрести профессию в IT.

На курсе «1С-аналитик» студенты научатся разработке требований к ПО, анализированию и моделированию бизнес-процессов, основам реляционных баз данных, ознакомятся с идеологией и архитектурой фреймворка 1С, а также проектированием архитектуры в 1С. Также в процессе обучения будет рассмотрен язык запросов 1С, основные типовые конфигурации, администрирование и обновление, технологии интеграции и пр.

В период обучения студенты изучат теорию, собранную в удобном формате электронного учебника экспертами по 1C, затем вместе с наставниками проработают практические задания и обсудят возникающие трудности. Параллельно с этим студенты смогут подготовить проекты, которые будут включены в их будущее портфолио.

Карьерный Центр Яндекс Практикума поможет выпускникам программы правильно составить резюме и портфолио, провести тестовые технические собеседования и найти первые стажировки в новой профессии.

По итогам обучения выпускники получат портфолио с актуальными рабочими кейсами и диплом о профессиональной переподготовке (при отсутствии должного уровня образования — сертификат о прохождении курса от Яндекс Практикума).

Подать заявку на обучение по курсу «1С-аналитик» можно на сайте. Старт — 12 октября 2023 года.

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