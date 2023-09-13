Санкт-Петербургу присвоили высокий кредитный рейтинг

Рейтинговое агентство ожидает, что долги города не превысят 20% от доходов. Даже несмотря на то, что Санкт-Петербург взял инфраструктурный бюджетный кредит.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на самом высоком уровне ААА (RU), прогноз «стабильный». Об этом сказано на сайте агентства.

По итогам 2022 года долг Санкт-Петербурга составил менее 10% от текущих доходов.

Городу нужно в 2023-2028 годах погасить облигационные займы (89%) и в 2024-2037 годах – бюджетные кредиты (11%).

АКРА ожидает, что по итогам 2023 года долговая нагрузка не превысит 20% текущих доходов, то есть останется на низком уровне… Расходы на обслуживание долга необременительны для городского бюджета. Учитывая низкую долговую нагрузку, риски рефинансирования задолженности, подлежащей погашению в 2023 и 2024 годах, минимальны, — сказано в сообщении.

В первой половине 2023 года Санкт-Петербург получил инфраструктурный бюджетный кредит и с 1 сентября его долг вырос на 15% по сравнению с началом года.

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