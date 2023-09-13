Будьте внимательны при заполнении первичной декларации. Уменьшить неправильный налог теперь стало сложнее

Поэтому если вы завысили налог в первичной декларации, осознали свою ошибку и исправили ее, сдав уточненку, вам все равно придется уплатить этот неправильный завышенный налог.
Такая история, в частности, произошла с участницей нашего форума.
Бухгалтер сдала декларацию по налогу на прибыль, где в листе 02 авансы по налогу были к уменьшению. Но подраздел 1.1 был заполнен неправильно, туда затесались суммы к начислению, причем немалые.
Вместо строк 050 и 080 были заполнены строки 040 и 070.
Очевидно, при формировании декларации в программе бухгалтер не сделала перезаполнение этого листа.
Налицо несоответствие листа 02 и раздела 1. Но налоговиков это не смутило. По данным из подраздела 1.1 они начислили налог на ЕНС и прислали требование о его уплате.
Получив требование, бухгалтер быстро исправила ошибку. Но увы, данные из раздела 1.1 уточненной декларации на ЕНС так и не попали. Придется ждать, когда закончится камералка.
Если требование не оплатить, то деньги будут списывать с расчетного счета.
Ранее мы разбирали, как сейчас начисляют налоги на ЕНС по первичным и уточненным декларациям, и что изменится с 01.10.2023.
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