Будьте внимательны при заполнении первичной декларации. Уменьшить неправильный налог теперь стало сложнее

С 2023 года правила начисления налогов изменились. Начисления (как с плюсом, так и с минусом) по первичной декларации проводят сразу по срокам уплаты, а уточненные данные – только через 3 месяца.

Поэтому если вы завысили налог в первичной декларации, осознали свою ошибку и исправили ее, сдав уточненку, вам все равно придется уплатить этот неправильный завышенный налог.

Такая история, в частности, произошла с участницей нашего форума.

Бухгалтер сдала декларацию по налогу на прибыль, где в листе 02 авансы по налогу были к уменьшению. Но подраздел 1.1 был заполнен неправильно, туда затесались суммы к начислению, причем немалые.

Вместо строк 050 и 080 были заполнены строки 040 и 070.

Очевидно, при формировании декларации в программе бухгалтер не сделала перезаполнение этого листа.

Налицо несоответствие листа 02 и раздела 1. Но налоговиков это не смутило. По данным из подраздела 1.1 они начислили налог на ЕНС и прислали требование о его уплате.

Получив требование, бухгалтер быстро исправила ошибку. Но увы, данные из раздела 1.1 уточненной декларации на ЕНС так и не попали. Придется ждать, когда закончится камералка.

Если требование не оплатить, то деньги будут списывать с расчетного счета.

Ранее мы разбирали, как сейчас начисляют налоги на ЕНС по первичным и уточненным декларациям, и что изменится с 01.10.2023.