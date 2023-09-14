Завтрак из кофе и бутербродов стал дороже на 1,3 пункта

Сыр и огурцы подорожали на 0,5% и на 10,5%, при этом цены на батон, ветчину, масло, кофе и сахар снизились. Сейчас «Бутербродекс» составил 114 пунктов.

Во второй половине августа 2023 года «Индекс кофе с бутербродом» вырос на 1,3 пункта. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».

«Бутербродекс» отражает стоимость популярных для завтрака продуктов.

В список расчета вошли семь товаров: батон, ветчина, сливочное масло, сыр, огурцы, растворимый кофе и сахар.

С 16 по 31 августа по сравнению с началом месяца средний чек на огурцы вырос на 10,5%, до 84 рублей, а сыр стоит на 0,5% дороже - 186 рублей.

Средний чек снизился на батон (-2,7%, до 36 рублей), ветчину (-2,1%, до 185 рублей), сливочное масло (-1,9%, до 152 рублей), кофе (-1,6%, до 182 рублей) и на сахар (-1,4%, до 68 рублей).

В итоге индекс вырос на 1,3 пункта и составил 114 пунктов.