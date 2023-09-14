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Онлайн-курсы для бухгалтеров

🧨Внимание: горящие акции! Топ-5 курсов для бухгалтеров с нуля и до профи. Удостоверения ФИС ФРДО и сертификаты «Клерка». От 2 450 рублей, только по 15 сентября

Одолеть УСН и кадровый учет, прокачать навыки работы с договорами, разобраться с дроблением, стать профи по управленке — помогут курсы «Клерка». Не упустите шанс, пока действует акция!
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1. ⭐ Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Новый онлайн-курс по УСН, документ — сертификат.

Цена: 4 990 ₽ 14 499 ₽. Скидка 65%.

👉 Оплатить можно долями или в рассрочку от 416 руб./мес.

Срок действия акции: до 15 сентября 2023 года включительно.

Научитесь грамотно работать с упрощенкой, с учетом особенностей налогового режима и последних изменений.

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2. 🔥 Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП

Курс повышения квалификации по кадрам, документ — официальное удостоверение с занесением в ФИС ФРДО.

Цена: 6 499 ₽ 18 800 ₽. Скидка 65%.

👉 Оплатить можно долями или в рассрочку от 542 руб./мес.

Срок действия акции: до 15 сентября 2023 года.

На курсе научитесь: правильно увольнять и принимать сотрудников, заводить и вести трудовые книжки, работать без ошибок в 1С: ЗУП.

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3. 🔨 Дробление бизнеса: какое признают законным

Онлайн-курс по дроблению, документ — сертификат.

Цена: 2 450 ₽ 4 900 ₽. Скидка 50%.

👉 Оплатить можно долями или в рассрочку от 205 руб./мес.

Срок действия акции: до 15 сентября 2023 года включительно.

Как работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации так, чтобы налоговая не признала дробление незаконным? Структурирование компании — это нормальный и законный процесс, просто нужно соблюдать некоторые принципы, которым вы научитесь на курсе.

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4. ✔️Договорная работа бухгалтера: как проверить договор на риски

Онлайн-курс по работе с договорами, документ — сертификат.

Цена: 2 450 ₽ 4 900 ₽. Скидка 50%.

👉 Оплатить можно долями или в рассрочку от 205 руб./мес.

Срок действия акции: до 15 сентября 2023 года включительно.

Научитесь составлять и проверять договоры так, чтобы туда не просочился ни один опасный пункт: ни по налоговым вопросам, ни по потенциальным претензиям контрагентов.

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5. 👩‍🎓 Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования

Онлайн-курс по управленческому учету, документ — сертификат

Цена: 4 990 ₽11 499 ₽. Скидка 56%.

👉 Оплатить можно долями или в рассрочку от 416 руб./мес.

Срок действия акции: до 15 сентября 2023 года включительно. 🏃‍♀️

Курс подойдет даже бухгалтерам, которые никогда раньше не вели управленку.

Эксперты-практики научат составлять различные управленческие отчеты и читать их правильно, настраивать управленку в 1С и внедрять ее в компании, использовать в работе инструменты Excel и Google-таблиц.

Во время обучения с вами всегда на связи куратор курса. Вы пройдете несколько тестов и итоговую аттестацию. На встрече с преподавателями сможете задать вопросы, в том числе по реальным рабочим задачам.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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