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Малый и средний бизнес

В Москве принимают заявки на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»

Малый и средний бизнес, который ведет социальную деятельность, а также некоммерческие организации могут участвовать в конкурсе и получить поддержку своих проектов.
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Социальные предприниматели и некоммерческие организации могут до 15 октября 2023 года подать заявку на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес». Об этом сказано на портале мэра столицы.

Участниками могут стать представители малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

В конкурсе восемь номинаций, которые охватывают сферу образования, социального обслуживания, культуры и социального туризма.

Есть две специальные номинации для экспортеров «Социальный проект без границ» и «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития художественных промыслов».

Популярность конкурса среди социальных предприятий с каждым годом растет — в прошлом году в ходе регионального этапа мы получили более 100 заявок, это самый высокий показатель за историю его проведения. Всего в федеральном проекте участвовали свыше 2,5 тыс. компаний из 79 субъектов Российской Федерации, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники конкурса получат известность в деловых кругах, найдут партеров.

Также компании могут рассчитывать на поддержку в продвижении своего дела в рамках медиапроекта «Малый бизнес – большие истории», спецпроекта «Витрина социальных предприятий города Москвы» и в программе поддержки локальных брендов «Сделано в Москве».

Все проекты, которые предложат участники, должны быть реализованы в Москве.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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