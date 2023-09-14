В Москве принимают заявки на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»

Малый и средний бизнес, который ведет социальную деятельность, а также некоммерческие организации могут участвовать в конкурсе и получить поддержку своих проектов.

Социальные предприниматели и некоммерческие организации могут до 15 октября 2023 года подать заявку на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес». Об этом сказано на портале мэра столицы.

Участниками могут стать представители малого и среднего предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.

В конкурсе восемь номинаций, которые охватывают сферу образования, социального обслуживания, культуры и социального туризма.

Есть две специальные номинации для экспортеров «Социальный проект без границ» и «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития художественных промыслов».

Популярность конкурса среди социальных предприятий с каждым годом растет — в прошлом году в ходе регионального этапа мы получили более 100 заявок, это самый высокий показатель за историю его проведения. Всего в федеральном проекте участвовали свыше 2,5 тыс. компаний из 79 субъектов Российской Федерации, — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Участники конкурса получат известность в деловых кругах, найдут партеров.

Также компании могут рассчитывать на поддержку в продвижении своего дела в рамках медиапроекта «Малый бизнес – большие истории», спецпроекта «Витрина социальных предприятий города Москвы» и в программе поддержки локальных брендов «Сделано в Москве».

Все проекты, которые предложат участники, должны быть реализованы в Москве.