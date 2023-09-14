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Инвестиции

«Тинькофф» позволит компаниям, которые работают с Китаем, заработать на инвестициях

Предприниматели смогут заработать на биржевом овернайте в рублях и в юанях, а также на конвертации валют. За сделки с юанем комиссии не будет.
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Банк «Тинькофф» запустил линейку биржевых инструментов для предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность в Китае.

Теперь компании смогут конвертировать валюту и размешать свободны средства в рублях и юанях на биржевой овернайт по рыночной ставке. За юаневые овернайты не будет брокерской комиссии.

Все инструменты доступны на платформе «Инвестиции для бизнеса».

Мы предоставили корпоративным клиентам возможность зарабатывать на остатках в юанях, размещая их на бирже, — при этом совершение сделок происходит в простом и интуитивно понятном интерфейсе в несколько кликов. Чтобы как можно больше компаний могли попробовать инструмент по привлекательным рыночным ставкам, мы не стали устанавливать брокерскую комиссию за размещение овернайтов в юанях, — сказал руководитель управления проектов «Тинькофф Бизнеса» Евгений Наумов.

Чтобы воспользоваться биржевым овернайтом в юанях, необходимо зайти в приложение или личный кабинет «Тинькофф Бизнес» — «Брокерский счет» — «Биржевой овернайт».

Суть овернайта в том, что бизнесмены могут вечером разместить юаневые остатки на бирже, а утром — вывести на расчетный счет и получить доходность.

Сервис также позволяет покупать юани на бирже, формировать накопления в разных валютах для международных платежей и диверсифицировать валюту баланса.

Для того, чтобы воспользоваться биржевой конвертацией, необходимо открыть брокерский счет в приложении «Тинькофф Бизнес» или личном кабинете на сайте. Для совершения сделки нужно зайти в раздел «Брокерский счет» — «Валюты и металлы».

Действующие клиенты могут открыть новый счет без дополнительных документов всего за 30 минут.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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