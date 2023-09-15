🎓Вебинар: Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться. Уже сегодня в 11:00 мск!

Любой малый и средний бизнес регулярно сталкивается с претензиями налоговиков. Эти истории редко попадают на страницы деловых изданий, но за каждой из них стоит драма конкретного человека и его бизнеса. На вебинаре обсудим основные налоговые риски, с которыми сталкиваются предприятия МСП, и, самое главное, — как их успешно избегать.
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Налоговый адвокат и преподаватель МГУ им. Ломоносова Дмитрий Анищенко на вебинаре расскажет:
Как убедить инспекцию, если вас обвиняют в дроблении бизнеса.
Риски при найме работников по ГПХ.
Как малому бизнесу работать с проблемными контрагентами.
Риски при применении специальных налоговых режимов — и многое другое.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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