🎓Вебинар: Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться. Уже сегодня в 11:00 мск!

Налоговая нагрузка на малый бизнес существенно ниже. Поэтому налоговики пристально следят за их деятельностью и выискивают признаки дробления и незаконной оптимизации.

Любой малый и средний бизнес регулярно сталкивается с претензиями налоговиков. Эти истории редко попадают на страницы деловых изданий, но за каждой из них стоит драма конкретного человека и его бизнеса. На вебинаре обсудим основные налоговые риски, с которыми сталкиваются предприятия МСП, и, самое главное, — как их успешно избегать.

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Налоговый адвокат и преподаватель МГУ им. Ломоносова Дмитрий Анищенко на вебинаре расскажет:

Как убедить инспекцию, если вас обвиняют в дроблении бизнеса.

Риски при найме работников по ГПХ.

Как малому бизнесу работать с проблемными контрагентами.

Риски при применении специальных налоговых режимов — и многое другое.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!