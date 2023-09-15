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Бухгалтерские программы

На «Клерке» будет больше интересных материалов по 1С

Компания-разработчик отечественных бухгалтерских программ запускает полноценный блог на «Клерке».
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На «Клерке» будет больше интересных материалов по 1С

Компания ВДГБ создаст свой полноценный блог на «Клерке». Авторы расскажут про 1С, автоматизацию учета и управление любыми бизнес-процессами «под ключ».

Это значит, что нас ждет больше интересных и актуальных новостей по отечественному софту для бухгалтерии!

ВДГБ — российский производитель и поставщик программных продуктов, комплексных услуг по автоматизации учетной и офисной деятельности.

Специалисты занимаются внедрением и сопровождением готовы программных продуктов, а также разрабатывают индивидуальные решения на базе 1С.

Вы уже можете оставить свой отзыв о компании или задать вопрос. Напишите, какие темы по 1С вы хотели бы видеть в блоге.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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