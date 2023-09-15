МТС повысит тарифы на мобильную связь менее чем на 10%

С 28 сентября МТС повысит ежемесячную абонентскую плату на некоторых архивных тарифах. Цены вырастут менее чем на 10%. Об этом пишут «РИА Новости».
Компания увеличит абонентскую плату из-за того, что выросли траты на обслуживание оборудования. Кроме того, операторам мобильной связи нужно модернизировать телеком-сети.
Мы заранее проинформировали клиентов, чтобы они смогли принять решение — остаться на своем тарифе или выбрать более подходящий из числа открытых, — сообщили в МТС.
В июле Арбитражный суд Москвы признал, что МТС нарушили антимонопольное законодательство. Компания в 2022 году необоснованно подняла цены более чем на 20% при инфляции в 10,5%.
Комментарии3
Ирина
А абонентам на более новых тарифах связь обеспечивается другим оборудованием? Почему повышать надо только архивникам?
Главный бухгалтер
Элементарно - что бы согнать с архивного
Архивный - это я так понимаю по прежним принципам: по-минутная, а то ещё и посекундная, СМС - поштучно, Инет - по-килобайтная....
Сегодня такого принципа вообще не осталось. Пакетные одни только.
И ещё начинают уговаривать что так выгоднее.... КОМУ ?.....
вы оставьте все варианты, а я буду выбирать. Не ?....
Главный бухгалтер
а почему же не обязали произвести перерасчёт?
Неееет - им просто выписали штраф, который им теперь волей, не волей придётся как-то "отбить". Теперь у них появилось законное оправдание на ещё одно повышение
ну и в чьих интересах тот суд был?