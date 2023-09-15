МТС повысит тарифы на мобильную связь менее чем на 10%

С 28 сентября МТС повысит ежемесячную абонентскую плату на некоторых архивных тарифах. Цены вырастут менее чем на 10%. Об этом пишут «РИА Новости».

Компания увеличит абонентскую плату из-за того, что выросли траты на обслуживание оборудования. Кроме того, операторам мобильной связи нужно модернизировать телеком-сети.

Мы заранее проинформировали клиентов, чтобы они смогли принять решение — остаться на своем тарифе или выбрать более подходящий из числа открытых, — сообщили в МТС.

В июле Арбитражный суд Москвы признал, что МТС нарушили антимонопольное законодательство. Компания в 2022 году необоснованно подняла цены более чем на 20% при инфляции в 10,5%.