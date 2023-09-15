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Интернет и IT

МТС повысит тарифы на мобильную связь менее чем на 10%

Архивные тарифы компании подорожают. Компании нужны деньги на модернизацию сетей и обслуживание оборудования.
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С 28 сентября МТС повысит ежемесячную абонентскую плату на некоторых архивных тарифах. Цены вырастут менее чем на 10%. Об этом пишут «РИА Новости».

Компания увеличит абонентскую плату из-за того, что выросли траты на обслуживание оборудования. Кроме того, операторам мобильной связи нужно модернизировать телеком-сети.

Мы заранее проинформировали клиентов, чтобы они смогли принять решение — остаться на своем тарифе или выбрать более подходящий из числа открытых, — сообщили в МТС.

В июле Арбитражный суд Москвы признал, что МТС нарушили антимонопольное законодательство. Компания в 2022 году необоснованно подняла цены более чем на 20% при инфляции в 10,5%.

Комментарии

3
  • Логотип IriEro
    IriEro 1 час назад

    Ирина

    А абонентам на более новых тарифах связь обеспечивается другим оборудованием? Почему повышать надо только архивникам?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 24 минуты назад

      Главный бухгалтер

      Почему повышать надо только архивникам?

      Элементарно - что бы согнать с архивного

      Архивный - это я так понимаю по прежним принципам: по-минутная, а то ещё и посекундная, СМС - поштучно, Инет - по-килобайтная....

      Сегодня такого принципа вообще не осталось. Пакетные одни только. 

      И ещё начинают уговаривать что так выгоднее.... КОМУ ?.....

      вы оставьте все варианты, а я буду выбирать. Не ?....

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 21 минуту назад

    Главный бухгалтер

    В июле Арбитражный суд Москвы признал, что МТС нарушили антимонопольное законодательство. Компания в 2022 году необоснованно подняла цены более чем на 20% при инфляции в 10,5%.

    а почему же не обязали произвести перерасчёт? 

    Неееет - им просто выписали штраф, который им теперь волей, не волей придётся как-то "отбить". Теперь у них появилось законное оправдание на ещё одно повышение

    ну и в чьих интересах тот суд был?

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