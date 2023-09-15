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Как новые санкции повлияют на клиентов «Ак Барс Банка» и «Синко Банка»

14 сентября Минфин США внес банк «Ак Барс» в санкционный SDN-лист. Также в список попало около 100 организаций и 70 физических лиц.
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Как новые санкции повлияют на клиентов «Ак Барс Банка» и «Синко Банка»:

  • С сегодняшнего дня «Ак Барс Банк» приостанавливает исходящие переводы в валюте для юридических лиц.

  • Правила для частных клиентов «Ак Барса» пока не изменились, но банк не рекомендует отправлять деньги за рубеж. «Синко Банк» тоже предупреждает о возможных ограничениях от контрагентов.

  • Приложения банков, вероятно, скоро исчезнут из сторов — их будет полезно обновить или скачать. В первую очередь мобильные банки, но также сервисы для ЭДО и инвестиций.

Сотрудники банка просят клиентов не удалять приложение «Ак Барс Онлайн» со своих телефонов.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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