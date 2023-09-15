Как новые санкции повлияют на клиентов «Ак Барс Банка» и «Синко Банка»:
С сегодняшнего дня «Ак Барс Банк» приостанавливает исходящие переводы в валюте для юридических лиц.
Правила для частных клиентов «Ак Барса» пока не изменились, но банк не рекомендует отправлять деньги за рубеж. «Синко Банк» тоже предупреждает о возможных ограничениях от контрагентов.
Приложения банков, вероятно, скоро исчезнут из сторов — их будет полезно обновить или скачать. В первую очередь мобильные банки, но также сервисы для ЭДО и инвестиций.
Сотрудники банка просят клиентов не удалять приложение «Ак Барс Онлайн» со своих телефонов.
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