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Бухгалтеры

⏰В 11:00 выйдет пост самопиара. Я — крутой специалист. Расскажите в комментариях о себе и своих успехах

В 11:00 в Трибуне выйдет пост самопиара, где вы можете рассказать о себе и своих успехах. Делитесь успехом, находите клиентов и расширяйте деловые связи.
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«Клерк» запустил беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК мы будем выпускать пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущий пост с комментариями ваших коллег можно тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.

Делитесь полезной информацией Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

Что вам даст этот пост?

  • Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.

  • Это возможность получить фидбек по своему продукту.

  • Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.

  • Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение, курс повышения квалификации или даже сменить работу, позволит взглянуть на себя и свой опыт под другим углом.

На комментарий времени нужно немного, а результат — бомба💣Не пропустите публикации, она выйдет ровно в 11:00.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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