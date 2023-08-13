Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

«Клерк» запускает беспрецедентную акцию! Каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК мы будем выпускать пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (ну, почти все😂).
Как вы знаете, в Трибуне запрещена любая реклама. Но! Только не в этом посте. Под этим постом в комментариях вы может рассказывать о себе, давать ссылки, контакты, рекламировать свои услуги и работу. Делиться успешными проектами и задумками. И все это абсолютно бесплатно!
Что это даст?
Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.
Это возможность получить фидбек по своему продукту.
Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.
Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение, курс повышения квалификации или даже сменить работу, позволит взглянуть на себя и свой опыт под другим углом.
На комментарий времени нужно немного, а результат — бомба💣
⭐ Расскажите о себе в таком стиле:
🧰 Как вас зовут.
🧰 Кто вы по профессии.
🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.
🧰 Про самый свой большой успех.
🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.
Рассказал о себе? Скинь, ссылку другу❗
И обязательно ставьте ❤ этой публикации — это важно для продвижения ее на «Клерке» и для просмотров ваших комментариев.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
🧰 Борис
🧰 Бухгалтер
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