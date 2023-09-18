🎓 Вебинар. Маркировка 2023: изменения, новые категории, кто должен подключиться к системе уже сейчас. 27 сентября в 11:00 мск

Система цифровой маркировки охватывает все больше товарных категорий и предъявляет более высокий уровень требований к участникам товарооборота.
Какие новые группы товаров появились? Что изменилось в правилах? Кого это коснется и как подготовиться?
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Спикер вебинара — Оксана Спиркина, эксперт-методолог, Платформа ОФД.
На вебинаре разберем:
Новые товарные категории и участники оборота маркированной продукции.
ФГИС МДЛП. Отмена уведомительного режима и передача информации о рецептурных препаратах.
Контроль за соблюдением требований к маркировке.
Сервисы, необходимые для работы c маркировкой или как упростить бизнес-процессы.
Ждем Вас на вебинаре 27 сентября в 11:00 мск!
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