🎓 Вебинар. Маркировка 2023: изменения, новые категории, кто должен подключиться к системе уже сейчас. 27 сентября в 11:00 мск

Узнайте, что изменилось в правилах маркировки и как подготовиться к изменениям.

Система цифровой маркировки охватывает все больше товарных категорий и предъявляет более высокий уровень требований к участникам товарооборота.

Какие новые группы товаров появились? Что изменилось в правилах? Кого это коснется и как подготовиться?

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Спикер вебинара — Оксана Спиркина, эксперт-методолог, Платформа ОФД.

На вебинаре разберем:

Новые товарные категории и участники оборота маркированной продукции.

ФГИС МДЛП. Отмена уведомительного режима и передача информации о рецептурных препаратах.

Контроль за соблюдением требований к маркировке.

Сервисы, необходимые для работы c маркировкой или как упростить бизнес-процессы.

Ждем Вас на вебинаре 27 сентября в 11:00 мск!