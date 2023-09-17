Какой вид транспортировки из Китая лучше выбрать? Забирайте полезный обзор

Предпринимателям из России, которые хотят установить торговые отношения с Поднебесной необходимо учесть несколько составляющих, в том числе и транспортировку груза. Мы подготовили обзор всех возможных способов доставки. Разобрали плюсы и минусы каждой.

Продукцию из КНР перевозят автомобильным, железнодорожным, морским фрахтом или авиатранспортом. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их все.

Море. Транспортировка по морю подходит для отправки крупногабаритных грузов.

Плюс: выгодно для больших партий товара. Минус: доставка займет от 8 до 55 дней.

Для оптимизации поставки по земле, в России выбирают соответствующий порт: южные регионы обслуживает порт Новороссийска и Крыма, центральные регионы — порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги, восточные регионы — порты Владивостока.

Автотранспорт. Такая поставка сокращает срок перевозки (перевозка Москва — Шанхай составит 14 дней).

Плюс: меньше посредников в логистической цепи. Минус: высокая стоимость.

Авиаперевозки— лучший вариант для транспортировки дорогостоящего штучного товара.

Плюс: быстро и надежно. Минус: самая высокая стоимость.

Прямые авиарейсы предполагают общее время перевозки около 2-5 дней. Транзитные и с перегрузкой в разных аэропортах могут занять до 12-14 дней.

Железная дорога. Из Китая ж/д транспорт отправляется из городов: Иу, Нанчанг, Тянцзынь, Даланг, Сучжоу, Чанша, Шеньян и др. Ж/д перевозки из Китая быстрее, чем доставка морем, но по цене выходят дороже.

Плюс: лучшее решение для крупногабаритных и негабаритных грузов, невысокая стоимость. Минус: поставка занимает длительное время.

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