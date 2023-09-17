Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

ВЭД

Какой вид транспортировки из Китая лучше выбрать? Забирайте полезный обзор

Предпринимателям из России, которые хотят установить торговые отношения с Поднебесной необходимо учесть несколько составляющих, в том числе и транспортировку груза. Мы подготовили обзор всех возможных способов доставки. Разобрали плюсы и минусы каждой.
21

Продукцию из КНР перевозят автомобильным, железнодорожным, морским фрахтом или авиатранспортом. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их все.

Море. Транспортировка по морю подходит для отправки крупногабаритных грузов.

Плюс: выгодно для больших партий товара. 

Минус: доставка займет от 8 до 55 дней. 

Для оптимизации поставки по земле, в России выбирают соответствующий порт: южные регионы обслуживает порт Новороссийска и Крыма, центральные регионы — порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги, восточные регионы — порты Владивостока.

Автотранспорт. Такая поставка сокращает срок перевозки (перевозка Москва — Шанхай составит 14 дней).

Плюс: меньше посредников в логистической цепи.

Минус: высокая стоимость. 

Авиаперевозки— лучший вариант для транспортировки дорогостоящего штучного товара. 

Плюс: быстро и надежно.

Минус: самая высокая стоимость. 

Прямые авиарейсы предполагают общее время перевозки около 2-5 дней. Транзитные и с перегрузкой в разных аэропортах могут занять до 12-14 дней.

Железная дорога. Из Китая ж/д транспорт отправляется из городов:  Иу, Нанчанг, Тянцзынь, Даланг, Сучжоу, Чанша, Шеньян и др. Ж/д перевозки из Китая быстрее, чем доставка морем, но по цене выходят дороже.

Плюс: лучшее решение для крупногабаритных и негабаритных грузов, невысокая стоимость.

Минус: поставка занимает длительное время.

Законодательство по ВЭД стремительно меняется в связи с новыми реалиями. Поможет разобраться во всех изменениях, а также в том, как теперь работать с иностранными контрагентами наша коллекция из 11 вебинаров ВЭД: новые правила 2023-2024

Сейчас приобрести коллекцию можно с выгодой до 91% всего за 1 999 ₽ вместо 21 450 ₽. Не упустите акцию!

Купить коллекцию

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип etmbonus
    etmbonus
    Общество

    Сказка, укрепляющая взаимопонимание между мамой и малышом. Что бухгалтеру почитать своему ребенку? Ловите промокод от Клерка

    Как начать читать вместе с ребенком и развить интерес к самостоятельному чтению. Первое знакомство с буквами с помощью увлекательных историй. Промокод от издательства на книги месяца. Забирайте промокоды от Клерка.

    18
    Логотип Мой бизнес
    Мой бизнес
    Малый и средний бизнес

    Минэкономразвития РФ: стартовала заявочная компания на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Не упустите возможность

    Подать заявку на участие могут социальные предприниматели и НКО из всех регионов России до 15 октября.

    Минэкономразвития РФ: стартовала заявочная компания на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Не упустите возможность
    3
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Самозанятые

    Налог на самозанятых при реализации прав на РИД. Разъяснения Минфина

    Рассматриваются последствия по налогу на профессиональный доход при реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

    6
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    4 облигации с защитой от инфляции — линкеры ОФЗ-ИН

    Защититься от инфляции и обогнать её — задача, которая стоит перед любым инвестором, поскольку доходность ниже инфляции можно смело считать отрицательной. Защитить от инфляции могут: валюта и активы, привязанные к валюте, например, замещающие облигации или акции экспортёров.

    4 облигации с защитой от инфляции — линкеры ОФЗ-ИН
    17
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Бухгалтерский учет

    Оборотно-сальдовая ведомость. Как посмотреть обороты и остатки по счетам, сверить суммы, провести анализ. С примером

    Оборотно — сальдовая ведомость, иногда говорят оборотная ведомость или оборотка — это бухгалтерский регистр, в котором отражаются остатки и обороты (операции) по всем бухгалтерским счетам.

    31
    Логотип proffnalog
    proffnalog

    Развитие судебной практики по вопросу производства выемки на территории контрагента и/или взаимозависимого лица, проверяемого налогоплательщика

    Положений Закона, предписывающих производство выемки документов и предметов исключительно по месту регистрации налогоплательщика, указанному в его учредительных документах, НК РФ не содержит

    78
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Лучшие районы Белграда для семейной жизни. Обзор лучших мест

    Если вы планируете переезд в Белград и ищете идеальное место для вашей семьи, важно учесть несколько факторов, таких как наличие удобной инфраструктуры, близость к школам и детским садам, а также уровень безопасности.

    Лучшие районы Белграда для семейной жизни. Обзор лучших мест
    48
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Президент предложил установить 30 сентября День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

    В России появится новая памятная дата. Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу.

    45
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Обзоры для бухгалтера

    Доллар не спешит падать, новая ставка ЦБ, новые выпуски облигаций, ключевая ставка. Воскресный инвестдайджест

    ЦБ осчастливил новой ставкой 13% и указал на то, что она будет высокой ещё как минимум полтора года. Рубль не спешит укрепляться. Акции не спешат возвращаться к росту. Самые важные, на мой взгляд, события — в еженедельном дайджесте.

    154
    Читать еще
    Мнения