Центробанк изменил порядок выплат иностранным инвесторам по российским еврооблигациям

Чтобы получать выплаты на счета типа «И» зарубежным инвесторам нужно обратиться в Национальный расчетный депозитарий. Если этого не сделать, то средства уйдут в европейские депозитарии.

Банк России установил новый режим для счетов типа «И», которые открываются для исполнения обязательств по российским еврооблигациям. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Если раньше иностранные инвесторы через счета типа «И» получали выплаты, то сейчас эти средства пойдут на погашение задолженности по зарубежным ценным бумагам.

Чтобы сохранить выплаты, иностранцы должны обратиться в Национальный расчетный депозитарий (НРД). В противном случае им придется требовать средства от европейских депозитариев.

Новый порядок выплат поможет решить проблему замороженных активов, а также добавит ликвидность российскому рынку.