Активы иностранных инвесторов на счетах российских брокеров выросли на 23%

Инвесторы вкладываются в компании, которые зарегистрированы в офшорах и могут вести дела с иностранными партнерами.

По итогам второго квартала 2023 года активы нерезидентов на счетах российских брокеров увеличились на 23% и превысили 1 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центробанка.

Основной прирост почти на 1,3 тыс. ценных бумаг обеспечили частные инвесторы (всего 24,58 тыс.). Активы юрлиц выросли на 23,6%, до 1,021 трлн рублей.

Сильнее всего выросли активы на счетах юрлиц, которые зарегистрированы во внутренних и внешних офшорах. То есть в юрисдикциях, где можно работать и вести бизнес с сохранившимися иностранными партнерами.

Интерес к российскому рынку проявляют инвесторы их дружественных стран. Они готовы рисковать и вкладываться в недооцененные активы для получения большей доходности.