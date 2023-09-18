Лекарства будет можно оплачивать в рассрочку

«Сбер Еаптека» запустит онлайн-продажу лекарств с возможностью оплатить покупку в рассрочку. На маркеплейсах рассрочка доступна только при покупке БАДов.

Интернет-портал «Сбер Еаптека» начнет онлайн продавать лекарства в рассрочку. Об этом пишут «Ведомости».

Сервис «Сбер Еаптека» собирается занять свободную нишу в онлайн-продажах лекарств в рассрочку.

Сейчас подобная услуга доступна на маркеплейсах, но приобрести там можно только биологически активные добавки (БАДы), а не лекарства.

Услуга от «Сбера» будет популярна для тех, кто покупает дорогостоящие препараты.

В рознице рассрочку предлагают в «Аптека фарме», «Докторе Столетове» и «Планете здоровья», но эта услуга не особо востребована.