Лекарства будет можно оплачивать в рассрочку

Интернет-портал «Сбер Еаптека» начнет онлайн продавать лекарства в рассрочку. Об этом пишут «Ведомости».
Сервис «Сбер Еаптека» собирается занять свободную нишу в онлайн-продажах лекарств в рассрочку.
Сейчас подобная услуга доступна на маркеплейсах, но приобрести там можно только биологически активные добавки (БАДы), а не лекарства.
Услуга от «Сбера» будет популярна для тех, кто покупает дорогостоящие препараты.
В рознице рассрочку предлагают в «Аптека фарме», «Докторе Столетове» и «Планете здоровья», но эта услуга не особо востребована.
Комментарии1
Наталья ГорячаяРуководительИП
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