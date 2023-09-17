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Ликвидация бизнеса

ФНС запустила промо-страницу по упрощенной ликвидации бизнеса

Зачем нужен упрощенный порядок прекращения деятельности компании? Кто может воспользоваться такой процедурой? Как это работает? Ответы на все эти вопросы – на новой промо-странице от ФНС.
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Упрощенный порядок закрытия для малого бизнеса заработал с 1 июля. На сегодняшний день более 4 тыс. компаний уже подали документы.

На сайте ФНС заработала промо-страница «Упрощенное прекращение деятельности для субъектов МСП».

Чтобы упрощенно закрыть бизнес, учредители должны подать заявление. Это можно сделать через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Документы надо подписать УКЭП заявителя.

Компания должна соответствовать таким требованиям:

  • быть в реестре МСП;

  • заранее погасить долги по налогам;

  • не иметь на балансе недвижимость и транспорт;

  • не иметь записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ;

  • не быть плательщиком НДС;

  • не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ.

После получения заявления налоговики публикуют информацию об этом (вдруг кто-то возражает?). Если возражений не поступает, через 3 месяца компанию исключают из ЕГРЮЛ.

Комментарии

3
  • Логотип DiZar
    DiZar 11 минут назад

    А с СФР что? Если директор наемный, в какой момент его увольнять, подавать отчетность в СФР? Нужно сдавать отчетность вообще в течение этих 3 месяцев?

    • Логотип бух2007
      бух2007
      2 минуты назад

      Нужно сдавать отчетность вообще в течение этих 3 месяцев?

      для несдачи нет оснований

    • Логотип бух2007
      бух2007
      1 минуту назад

      А с СФР что? Если директор наемный, в какой момент его увольнять, подавать отчетность в СФР? Нужно сдавать отчетность вообще в течение этих 3 месяцев?

      но конечно могли бы уж в ФНС и выпустить разъяснения по всем этим вопросам, которые возникают у бизнеса. А то как слепые котята все тычутся. Ничего не понятно. Я уже нить упустила - форму заявления утвердили они что ли? Его же не было в июле

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