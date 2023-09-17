ФНС запустила промо-страницу по упрощенной ликвидации бизнеса

Упрощенный порядок закрытия для малого бизнеса заработал с 1 июля. На сегодняшний день более 4 тыс. компаний уже подали документы.
На сайте ФНС заработала промо-страница «Упрощенное прекращение деятельности для субъектов МСП».
Чтобы упрощенно закрыть бизнес, учредители должны подать заявление. Это можно сделать через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».
Документы надо подписать УКЭП заявителя.
Компания должна соответствовать таким требованиям:
быть в реестре МСП;
заранее погасить долги по налогам;
не иметь на балансе недвижимость и транспорт;
не иметь записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ;
не быть плательщиком НДС;
не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ.
После получения заявления налоговики публикуют информацию об этом (вдруг кто-то возражает?). Если возражений не поступает, через 3 месяца компанию исключают из ЕГРЮЛ.
Комментарии3
А с СФР что? Если директор наемный, в какой момент его увольнять, подавать отчетность в СФР? Нужно сдавать отчетность вообще в течение этих 3 месяцев?
для несдачи нет оснований
но конечно могли бы уж в ФНС и выпустить разъяснения по всем этим вопросам, которые возникают у бизнеса. А то как слепые котята все тычутся. Ничего не понятно. Я уже нить упустила - форму заявления утвердили они что ли? Его же не было в июле