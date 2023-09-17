ФНС запустила промо-страницу по упрощенной ликвидации бизнеса

Зачем нужен упрощенный порядок прекращения деятельности компании? Кто может воспользоваться такой процедурой? Как это работает? Ответы на все эти вопросы – на новой промо-странице от ФНС.

Упрощенный порядок закрытия для малого бизнеса заработал с 1 июля. На сегодняшний день более 4 тыс. компаний уже подали документы.

На сайте ФНС заработала промо-страница «Упрощенное прекращение деятельности для субъектов МСП».

Чтобы упрощенно закрыть бизнес, учредители должны подать заявление. Это можно сделать через сервис ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Документы надо подписать УКЭП заявителя.

Компания должна соответствовать таким требованиям:

быть в реестре МСП;

заранее погасить долги по налогам;

не иметь на балансе недвижимость и транспорт;

не иметь записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ;

не быть плательщиком НДС;

не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ.

После получения заявления налоговики публикуют информацию об этом (вдруг кто-то возражает?). Если возражений не поступает, через 3 месяца компанию исключают из ЕГРЮЛ.