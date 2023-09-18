За нарушения при использовании земли в Подмосковье налоговая начислила больше 1,9 млрд рублей

УФНС увеличит налоговую ставку по земельному налогу для более чем 130 тысяч участков. По итогам года собственникам придется доплатить больше 2 млрд рублей.

Налоговые начисления по результатам муниципального земельного контроля Подмосковья с начала 2023 года составили более 1,9 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Министерства имущественных отношений Московской области.

Министерству удалось проверить 183 тыс. участков, из них для 130,1 тыс. проведут перерасчет налоговой ставки в сторону увеличения.

Совместно с коллегами из налоговой в этом году мы подготовили план осмотров мунземконтроля, который включает 271 тысячу земельных участков, именно по ним, согласно проведенным предварительным камеральным проверкам, не доплачиваются налоги в бюджет Подмосковья, — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме того, на совещании обсуждали, какие документы нужны для применения налоговой ставки 1,5%. К таким фактам-основаниям относятся сведения, представленные муниципальным земельным контролем.

Совместно с Минимуществом мы провели большую работу, связанную с единой государственной информационной системой обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области, куда загружаются чек-листы, предостережения, акты. Наша общая задача – свести к минимуму работу с материалами в ручном режиме, — сообщила начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС по Московской области Наталья Симакова.

По итогам года за нарушения при использовании земли планируют доначислить земельный налог на сумму больше 2 млрд рублей.