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Фиксированные взносы ИП

🔥 Вырастет база для расчета 1% взносов ИП. Не все расходы будут учитывать при расчете

Нововведения по взносам 1% с дохода, превышающего 300 тыс. рублей, коснутся ИП на общем режиме. Что с ИП на УСН – пока непонятно.
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Как считаются взносы сейчас сказано в п. 9 ст. 430 НК.

ИП считают 1% с разницы между доходами и расходами. ФНС в письме от 03.11.2021 № БС-4-11/15518@ разъясняла, что в расход идут только профессиональные вычеты (связанные с бизнесом). Социальный и имущественный вычет не учитываются. В налоговом кодексе этот момент не прописан.

Но, согласно доработанному проекту масштабных поправок в кодекс, теперь в НК четко пропишут, что уменьшение идет только на профвычеты, и то не все. Для начисления одних взносов другие взносы в расходах не будут учитывать.

Т.е. ИП на ОСНО будет считать базу для расчета 1% взносов вот так:

База для расчета взносов = доходы, уменьшенные на профессиональный налоговый вычет (за исключением страховых взносов на ОПС, ОМС, ООС).

Комментарий главного редактора «Клерка»

Кстати, для ИП на УСН «доходы минус расходы» аналогичную поправку не вносят, и даже не прописывают, что расходы можно учитывать. К чему бы это?

Напомним, что вокруг расчета взносов 1% для ИП на УСН было много споров. Под давлением судебной практики налоговики сдались и даже сами добровольно пересчитали взносы, начисленные без учета расходов. Сейчас ИП на УСН считают базу с учетом расходов. Но поправки в НК РФ, закрепляющие этот факт, вносят только для ИП на ОСНО.

Как налоговики будут определять базу для расчета 1%, пока тоже не ясно. Возможно, внесут поправки в форму 3-НДФЛ, чтобы взносы в составе профвычета выделялись там отдельно.

Комментарии

1
  • Логотип бух2007
    бух2007
    36 минут назад

    Кстати, для ИП на УСН «доходы минус расходы» аналогичную поправку не вносят, и даже не прописывают, что расходы можно учитывать. К чему бы это?

    Возможно, что не к добру

    Прекрасно все помнят эту эпопею  по расчету 1% ИП на УСН. Минфин до последнего не сдавался. ФНС уже с ума сходила от гнева ИП, которые выигрывали один суд за другим. Но Минфин стоял на своем.

    Наконец-то дошли руки до поправок в НК для ИП на ОСНО (хотя решение КС было уже сто лет назад). Но и сейчас они принципиально ничего не прописывают для ИП на УСН. Значит, остаются верны своему мнению и пока терпят такой расчет, но что будет дальше - неизвестно

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