🔥 Вырастет база для расчета 1% взносов ИП. Не все расходы будут учитывать при расчете

Как считаются взносы сейчас сказано в п. 9 ст. 430 НК.
ИП считают 1% с разницы между доходами и расходами. ФНС в письме от 03.11.2021 № БС-4-11/15518@ разъясняла, что в расход идут только профессиональные вычеты (связанные с бизнесом). Социальный и имущественный вычет не учитываются. В налоговом кодексе этот момент не прописан.
Но, согласно доработанному проекту масштабных поправок в кодекс, теперь в НК четко пропишут, что уменьшение идет только на профвычеты, и то не все. Для начисления одних взносов другие взносы в расходах не будут учитывать.
Т.е. ИП на ОСНО будет считать базу для расчета 1% взносов вот так:
База для расчета взносов = доходы, уменьшенные на профессиональный налоговый вычет (за исключением страховых взносов на ОПС, ОМС, ООС).
Комментарий главного редактора «Клерка»
Кстати, для ИП на УСН «доходы минус расходы» аналогичную поправку не вносят, и даже не прописывают, что расходы можно учитывать. К чему бы это?
Напомним, что вокруг расчета взносов 1% для ИП на УСН было много споров. Под давлением судебной практики налоговики сдались и даже сами добровольно пересчитали взносы, начисленные без учета расходов. Сейчас ИП на УСН считают базу с учетом расходов. Но поправки в НК РФ, закрепляющие этот факт, вносят только для ИП на ОСНО.
Как налоговики будут определять базу для расчета 1%, пока тоже не ясно. Возможно, внесут поправки в форму 3-НДФЛ, чтобы взносы в составе профвычета выделялись там отдельно.
Комментарии1
Возможно, что не к добру
Прекрасно все помнят эту эпопею по расчету 1% ИП на УСН. Минфин до последнего не сдавался. ФНС уже с ума сходила от гнева ИП, которые выигрывали один суд за другим. Но Минфин стоял на своем.
Наконец-то дошли руки до поправок в НК для ИП на ОСНО (хотя решение КС было уже сто лет назад). Но и сейчас они принципиально ничего не прописывают для ИП на УСН. Значит, остаются верны своему мнению и пока терпят такой расчет, но что будет дальше - неизвестно