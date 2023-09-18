«Почта России» открыла новый маршрут из Монголии

Теперь почтовые отправления из Китая будут доходить быстрее, а стоимость доставки станет ниже.

«Почта России» вместе с оператором АО «Монгол Шуудан» запустили наземный трансграничный маршрут по доставке отправлений из Монголии в Екатеринбург. Об этом сказано на сайте почты.

Новый путь ускорит почтовый обмен между странами, а также снизит расходы на доставку.

«Почта России» разработала и запустила мультимодальный маршрут из Монголии, включающий железнодорожные и автомобильные перевозки. Его конечная точка — место международного почтового обмена (ММПО) в Екатеринбурге, — говорится в сообщении.

ММПО в Екатеринбурге открыли 10 лет назад. С начала 2023 года через почтово-таможенный пункт прошло больше 2,9 тыс. тонн заказов из Китая. Это на 10% больше, чем в 2022 году.