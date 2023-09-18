Три производственных кластера создадут в Новгородской области

Почти 30 компаний готовы работать в новых кластерах. На базе предприятий будут работать отраслевые кафедры, где будут учить студентов новым технологиях производства.

В 2024 году в Новгородской области создадут три образовательно-производственных кластера, в них войдут около 28 предприятий. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора Новгородского строительного колледжа Ольгу Халепо.

В 2024 году на территории региона откроются три образовательно-производственных кластера по радиоэлектронике, строительной и химической отраслям. В кластеры войдут порядка 28 предприятий реального сектора экономики и 9 учреждений СПО, — сказала Ольга Халепо.

Также на базе предприятий будут работать отраслевые кафедры, где студенты смогут пройти практику, освоить технологии и получить опыт работы.

Для этого выделят 430 млн рублей, из которых 300 млн – федеральные средства.