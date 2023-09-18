Для ФСБУ 25/2018 арендные платежи в твердой сумме определяют по МСФО

Актуальная редакция ФСБУ 25/2018 – здесь.
В письме от 23.06.2023 № 07-01-09/58347 ведомство сообщает, что исходя из ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» при отнесении платежей к «определенным в твердой сумме платежам», надо использовать положения МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Аналогичную отсылку к этому МСФО для платежей в твердой сумме, а также ставки дисконтирования Минфин давал ранее в письмах от 19.09.2022 № 07-01-10/90486, от 20.09.2022 № 07-01-10/90853.
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