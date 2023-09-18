Неуплаченные фиксированные взносы надо указывать в строках 140 – 143 декларации по УСН

Вы можете не платить фиксированные взносы за 2023 год в 2023 году. При заполнении декларации их можно смело отражать в строках 140, 141, 142, 143, где раньше вы отражали только уплаченные взносы.

Такое уточнение дает ФНС в своем Telegram-чате.

Заявленные к уменьшению страховые взносы отражают в строках декларации, предусмотренных для уплаченных страховых взносов, поясняет ФНС.

Напомним, сейчас для уменьшения налога по УСН «доходы» на фиксированные взносы факт их уплаты не играет роли.

Комментарий главного редактора «Клерка» Вы можете: отразить все фиксированные взносы сразу в строке 140, то есть уменьшить на все взносы налог за 1 квартал (если доход позволяет);

делить взносы поквартально по вашему усмотрению;

расчет за 1 и 2 кварталы оставить такими, как было у вас до нововведений, а уже в 3 квартале отразить всю сумму взносов, которую вы не отразили за первые два квартала. Имейте в виду – взносы в фиксированном размере за 2023 год учесть в 2024 году не получится. Поэтому отражайте их в декларации по УСН за 2023 год, чтобы они «не сгорели». Что касается взносов 1% за 2023 год, то их можно учитывать в уменьшение налога в любом квартале 2023 года, а можно – в 2024 году.

Вот здесь мы разбирали, как теперь учитывать фиксированные взносы и как пересчитать авансы за 1 и 2 квартал.