Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Что это за документ?

Президент подписал указ о «цифровом паспорте», который позволит использовать электронный документ вместо бумажного оригинала в случаях, определенных правительством, сообщает РБК.
Сейчас подтвердить личность в полиции или в банке можно только, имея с собой бумажный паспорт. Никаких других альтернатив нет. Но теперь документ можно будет заменить профилем на Госуслугах, открыв его и предъявив на телефоне. Кстати, цифровой паспорт будет включать в себя не только главный документ гражданина, но и другие документы. К примеру, водительские права.
Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев определить по согласованию с ФСБ перечень документов, которые можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения, а также порядок его использования и обработки предоставленных сведений.
Комментарии4
ФД Екатерина
Очень полезное нововведение. Нельзя зависеть от бумажки, которую можно потерять, могут украсть и т.п.
Как докажите, что не являетесь Василисой Сигизмундовной, если в Вашем цифровом паспорте будет указано Василиса Сигизмундовна?
Алексей
Интересно, что чаще теряют или воруют: паспорта или смартфоны?