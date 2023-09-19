Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Что это за документ?

Президент приравнял электронную версию документов из мобильного приложения «Госуслуги» к бумажному оригиналу. Предъявлять их вместо бумажного паспорта можно будет по желанию гражданина.

Президент подписал указ о «цифровом паспорте», который позволит использовать электронный документ вместо бумажного оригинала в случаях, определенных правительством, сообщает РБК.

Сейчас подтвердить личность в полиции или в банке можно только, имея с собой бумажный паспорт. Никаких других альтернатив нет. Но теперь документ можно будет заменить профилем на Госуслугах, открыв его и предъявив на телефоне. Кстати, цифровой паспорт будет включать в себя не только главный документ гражданина, но и другие документы. К примеру, водительские права.

Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев определить по согласованию с ФСБ перечень документов, которые можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения, а также порядок его использования и обработки предоставленных сведений.