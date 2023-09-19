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Общество

Путин подписал указ о «цифровом паспорте». Что это за документ?

Президент приравнял электронную версию документов из мобильного приложения «Госуслуги» к бумажному оригиналу. Предъявлять их вместо бумажного паспорта можно будет по желанию гражданина.
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Президент подписал указ о «цифровом паспорте», который позволит использовать электронный документ вместо бумажного оригинала в случаях, определенных правительством, сообщает РБК.

Сейчас подтвердить личность в полиции или в банке можно только, имея с собой бумажный паспорт. Никаких других альтернатив нет. Но теперь документ можно будет заменить профилем на Госуслугах, открыв его и предъявив на телефоне. Кстати, цифровой паспорт будет включать в себя не только главный документ гражданина, но и другие документы. К примеру, водительские права.

Глава государства поручил правительству в течение трех месяцев определить по согласованию с ФСБ перечень документов, которые можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения, а также порядок его использования и обработки предоставленных сведений.

Комментарии

4
  • Логотип Кotobormot
    Кotobormot Вчера в 19:16

    ФД Екатерина

    Это — жжжжжж — неспроста! Зря никто жужжать не станет. Само дерево жужжать не может. Значит, тут кто-то жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты — не пчела? По-моему, так!

  • Логотип topchek
    topchek 15 часов назад

    Очень полезное нововведение. Нельзя зависеть от бумажки, которую можно потерять, могут украсть и т.п.

    • Логотип VadimBA
      VadimBA 15 часов назад

      Нельзя зависеть от бумажки, которую можно потерять, могут украсть и т.п.

      Как докажите, что не являетесь Василисой Сигизмундовной, если в Вашем цифровом паспорте будет указано Василиса Сигизмундовна?

  • Логотип Свечков
    Свечков 12 часов назад

    Алексей

    Интересно, что чаще теряют или воруют: паспорта или смартфоны?

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