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🎓 Вебинар: Как организовать информационную безопасность в компании. 3 октября в 11:00 мск!

На вебинаре будут рассмотрены основные шаги по защите данных бизнеса.
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Спикер: Авдеев Максим — эксперт по информационной безопасности. Более 12 лет в обеспечении и построении процессов по защите информации в компаниях различных секторов.

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На вебинаре разберем ключевые бизнес-процессы и как строить систему информационной безопасности для компании.

1. Аудит информационной безопасности с примерами: основные проекты и результаты аудита

2. Анализ угроз и уязвимостей основных активов на примерах:

  • Категоризация/приоритезация активов

  • Определение угроз в отношении активов

  • Определение уязвимостей

3. Разработка контрмер с примерами

  • Определение порога риска (риск аппетита)

  • Определение механизмов снижения риска

  • Определение стоимости выбранных механизмов защиты

4. Способы реализации проектов и легализация введенных мер защиты.

Ждем Вас на вебинаре 3 октября в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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