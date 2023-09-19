🎓 Вебинар: Как организовать информационную безопасность в компании. 3 октября в 11:00 мск!

Спикер: Авдеев Максим — эксперт по информационной безопасности. Более 12 лет в обеспечении и построении процессов по защите информации в компаниях различных секторов.
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На вебинаре разберем ключевые бизнес-процессы и как строить систему информационной безопасности для компании.
1. Аудит информационной безопасности с примерами: основные проекты и результаты аудита
2. Анализ угроз и уязвимостей основных активов на примерах:
Категоризация/приоритезация активов
Определение угроз в отношении активов
Определение уязвимостей
3. Разработка контрмер с примерами
Определение порога риска (риск аппетита)
Определение механизмов снижения риска
Определение стоимости выбранных механизмов защиты
4. Способы реализации проектов и легализация введенных мер защиты.
Ждем Вас на вебинаре 3 октября в 11:00 мск!
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