🎓 Вебинар: Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание. Разбор от Надежды Камышевой. 2 октября в 15:00 мск!

Ежегодно контролирующие органы меняют формы отчетности, их количество, сроки и порядок представления. В 2023 году привычный календарь бухгалтера существенно изменился. На вебинаре разберем, кому что надо сдавать и в какие сроки, а также на что надо обратить внимание при уплате налогов и взносов.
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Спикер: Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
На вебинаре разберем:
1) Что сдают и уплачивают по итогам 9 месяцев организации и ИП на всех системах налогообложения:
на ОСНО;
на УСН;
на ЕСХН;
на АУСН;
ИП.
2) Какие изменения в законах и новые разъяснения Минфина и ФНС нужно учесть при расчете налогов и взносов.
3) Отчетность по сотрудникам в ФНС.
4) Отчетность в СФР.
5) На что обратить внимание при сдаче отчетности
6) Типичные ошибки при сдаче отчетности за 9 месяцев.
7) Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.
Ждем Вас на вебинаре 2 октября в 15:00 мск!
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Воу! Обязательно приду