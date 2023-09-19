🎓 Вебинар: Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание. Разбор от Надежды Камышевой. 2 октября в 15:00 мск!

Какие отчеты, куда и в какие сроки должны сдавать организации и ИП по итогам 9 месяцев 2023 года. Разберем все новые правила, чтобы вы не допустили ошибок.

Ежегодно контролирующие органы меняют формы отчетности, их количество, сроки и порядок представления. В 2023 году привычный календарь бухгалтера существенно изменился. На вебинаре разберем, кому что надо сдавать и в какие сроки, а также на что надо обратить внимание при уплате налогов и взносов.

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Спикер: Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

На вебинаре разберем:

1) Что сдают и уплачивают по итогам 9 месяцев организации и ИП на всех системах налогообложения:

на ОСНО;

на УСН;

на ЕСХН;

на АУСН;

ИП.

2) Какие изменения в законах и новые разъяснения Минфина и ФНС нужно учесть при расчете налогов и взносов.

3) Отчетность по сотрудникам в ФНС.

4) Отчетность в СФР.

5) На что обратить внимание при сдаче отчетности

6) Типичные ошибки при сдаче отчетности за 9 месяцев.

7) Топ вопросов по отчетности из Консультаций Клерка.

Ждем Вас на вебинаре 2 октября в 15:00 мск!