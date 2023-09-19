Задержанная зарплата за несколько месяцев отражается в одной строке справки 2-НДФЛ

Когда зарплата выплачивается регулярно, то доход в справках (бывших 2-НДФЛ) отражается каждый месяц. Но если полгода выплат не было, то заполнена будет только строка того месяца, когда выплата наконец-то свершилась.

Разъяснение даля ФНС на своем сайте в разделе ответов на частые вопросы.

С 2023 года дата фактического получения дохода в виде зарплаты – это день ее выплаты.

Если зарплата работникам за несколько месяцев 2023 года выплачивается с задержкой, такой доход относится к месяцу, в котором он был выплачен работникам.

Поэтому доход с кодом 2000 отражается в приложении № 1 (справка о доходах) к расчету 6-НДФЛ за 2023 год с указанием в поле «месяц» порядкового номера месяца 2023 года, в котором доход был выплачен работникам.