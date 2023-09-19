Задержанная зарплата за несколько месяцев отражается в одной строке справки 2-НДФЛ

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С 2023 года дата фактического получения дохода в виде зарплаты – это день ее выплаты.
Если зарплата работникам за несколько месяцев 2023 года выплачивается с задержкой, такой доход относится к месяцу, в котором он был выплачен работникам.
Поэтому доход с кодом 2000 отражается в приложении № 1 (справка о доходах) к расчету 6-НДФЛ за 2023 год с указанием в поле «месяц» порядкового номера месяца 2023 года, в котором доход был выплачен работникам.
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