Резиденты Владивостока не могут применять пониженные взносы для сотрудников обособок

Для резидентов свободного порта Владивосток действует пониженный тариф страховых взносов – 7,6%. Но применять его можно не ко всем сотрудникам компании. Для тех, кто трудится в обособленном подразделении, тариф обычный.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.07.2023 № 03-03-06/1/65837.

Пониженный тариф 7,6% действует для сотрудников на новых рабочих местах (впервые создаваемых резидентом СПВ при исполнении соглашения). Обязанности сотрудников на этих местах должны быть связаны и исполнением соглашения.

Эти новые рабочие места должны быть указаны в бизнес-плане и самом соглашении.

Если у резидента СПВ есть обособка, то к ее сотрудникам нельзя применять тариф 7,6%.

Но если сотрудник обособки переходит в «голову», для его зарплаты начинает действовать пониженный тариф.