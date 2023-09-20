🎓Вебинар топ-лектора Елены Пономаревой: Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей. 3 октября в 15:00 мск!

До недавнего времени многие организации не вели воинский учет и существующие штрафы их не пугали. Однако, штрафы подняли до таких размеров, что их игнорировать уже не получится.
Эксперт по трудовым отношениям, руководитель и преподаватель учебного центра, Елена Пономарева не просто разберет, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и даст образцы всех документовпо воинскому учету. Сможете оставить их себе после вебинара.
Приобрести вебинар сейчас можно со скидкой 60%, всего за 1 999 рублей!
На вебинаре узнаете:
Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.
Реестр воинского учета.
Обязанности по ведению воинского учета в организации.
Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.
Информирование военкоматов.
Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.
Бонус от спикера:
Образцы документов.
Конспект вебинара.
Ждем Вас на вебинаре 3 октября в 15:00 мск!
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