🎓Вебинар топ-лектора Елены Пономаревой: Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей. 3 октября в 15:00 мск!

Узнаете, как поставить организацию на воинский учет, сделать весь пакет документов и обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

До недавнего времени многие организации не вели воинский учет и существующие штрафы их не пугали. Однако, штрафы подняли до таких размеров, что их игнорировать уже не получится.

Эксперт по трудовым отношениям, руководитель и преподаватель учебного центра, Елена Пономарева не просто разберет, как теперь надо вести воинский учет в организации, но и даст образцы всех документовпо воинскому учету. Сможете оставить их себе после вебинара.

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На вебинаре узнаете:

Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года. Реестр воинского учета. Обязанности по ведению воинского учета в организации. Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету. Информирование военкоматов. Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Бонус от спикера:

Образцы документов.

Конспект вебинара.

Ждем Вас на вебинаре 3 октября в 15:00 мск!