Обязан ли работодатель освобождать сотрудников от работы в день явки в военкомат? И как это отразить

В день, который указан в повестке, работодатель обязан освободить сотрудника от работы (абз. 2 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). На это время в соответствии со ст. 170 ТК за работником сохраняется место работы и средний заработок.
Период освобождения от работы отобразите в табеле учета рабочего времени. Используйте буквенный код «Г» или цифровой код «23». Это невыход на время исполнения государственных или общественных обязанностей.
Если день посещения военкомата приходится на отпуск, то его придётся продлить или перенести в соответствии со ст. 124 ТК. Сроки определяет работодатель с учетом пожеланий работника.
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