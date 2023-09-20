Обязан ли работодатель освобождать сотрудников от работы в день явки в военкомат? И как это отразить

На время посещения медкомиссии, призывной комиссии или военкомата для сверки учетных данных работника освобождают от работы. Это может быть целый рабочий день или несколько часов — в зависимости от того, сколько времени займет дорога и мероприятие.

В день, который указан в повестке, работодатель обязан освободить сотрудника от работы (абз. 2 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). На это время в соответствии со ст. 170 ТК за работником сохраняется место работы и средний заработок.

Период освобождения от работы отобразите в табеле учета рабочего времени. Используйте буквенный код «Г» или цифровой код «23». Это невыход на время исполнения государственных или общественных обязанностей.