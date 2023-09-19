❗ Долг по личным имущественным налогам ИП взыщут через суд с личного счета, а пени по ним – без суда с расчетного счета

С 2023 года изменился порядок взыскания налоговой задолженности. Но налоги физлиц по-прежнему могут списать со счета только после вынесения судебного приказа. Если физлицо – ИП, то есть свои особенности в части пеней. С пеням ФНС так не церемонится, как с налогами.

О нюансах взыскания налогов рассказали на вебинаре налоговики Томской области.

Пени на имущественные налоги физлиц у ИП взыскивают без обращения в суд с бизнес-счета. Основание – пункт 15 статьи 46 НК.

Если компания или ИП не исполнили требование об уплате налогов, в банк поступит инкассовое поручение от ИФНС.

По физлицам инкассовое поручение будет только после того, как налоговики получат судебный приказ.

Процедура взыскания с физлиц такая:

1) требование;

2) решение о взыскании;

3) заявление в суд;

4) судебный приказ;

5) инкассовое поручение + уведомление о приостановке по счетам;

6) постановление о взыскании за счет имущества через приставов (если со счета по инкассовому нечего взять).

Чтобы не было двойного взыскания, когда приставы отправят в банк свои поручения на взыскание, поручение от ИФНС приостанавливается.

Личные налоги физлиц, в том числе ИП, списывают с личных счетов граждан. А вот для пеней – особый порядок.

Если у ИП долг по личным налогам и на отрицательное сальдо ЕНС (в том числе, имущественные налоги) насчитаны пени, то для их взыскания не нужен судебный приказ. Их спишут сразу после решения о взыскании, и не с личного счета, а с расчетного.

Презентация УФНС по Томской области

Пример

У ИП долги в сумме 30 500 руб.:

по УСН – 5 000 руб.;

по личным имущественным налогам – 25 000 руб.;

по пеням – 500 руб.

Требование и решение о взыскании придут на 30 500 руб., но из них: