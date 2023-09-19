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Сальдо ЕНС

❗ Долг по личным имущественным налогам ИП взыщут через суд с личного счета, а пени по ним – без суда с расчетного счета

С 2023 года изменился порядок взыскания налоговой задолженности. Но налоги физлиц по-прежнему могут списать со счета только после вынесения судебного приказа. Если физлицо – ИП, то есть свои особенности в части пеней. С пеням ФНС так не церемонится, как с налогами.
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О нюансах взыскания налогов рассказали на вебинаре налоговики Томской области.

Пени на имущественные налоги физлиц у ИП взыскивают без обращения в суд с бизнес-счета. Основание – пункт 15 статьи 46 НК.

Если компания или ИП не исполнили требование об уплате налогов, в банк поступит инкассовое поручение от ИФНС.

По физлицам инкассовое поручение будет только после того, как налоговики получат судебный приказ.

Процедура взыскания с физлиц такая:

1) требование;

2) решение о взыскании;

3) заявление в суд;

4) судебный приказ;

5) инкассовое поручение + уведомление о приостановке по счетам;

6) постановление о взыскании за счет имущества через приставов (если со счета по инкассовому нечего взять).

Чтобы не было двойного взыскания, когда приставы отправят в банк свои поручения на взыскание, поручение от ИФНС приостанавливается.

Личные налоги физлиц, в том числе ИП, списывают с личных счетов граждан. А вот для пеней – особый порядок.

Если у ИП долг по личным налогам и на отрицательное сальдо ЕНС (в том числе, имущественные налоги) насчитаны пени, то для их взыскания не нужен судебный приказ. Их спишут сразу после решения о взыскании, и не с личного счета, а с расчетного.

Презентация УФНС по Томской области

Пример

У ИП долги в сумме 30 500 руб.:

  • по УСН – 5 000 руб.;

  • по личным имущественным налогам – 25 000 руб.;

  • по пеням – 500 руб.

Требование и решение о взыскании придут на 30 500 руб., но из них:

  • 5 500 руб. (УСН + пени) спишут с расчетного счета;

  • 25 000 руб. после вынесения судебного приказа спишут с личного счета.

Комментарии

1
  • Логотип бух2007
    бух2007
    57 секунд назад

    Личные налоги физлиц, в том числе ИП, списывают с личных счетов граждан.

    Свежо преданье, да верится с трудом)

    У ИП просто не будет долгов по имущественных налогам, потому что их сразу без лишних телодвижений и судов спишут с ЕНС, как только там появятся деньги.

    Не верится мне, что не будут они взыскивать личные налоги с р/с и не будут отражать этот долг в электронном реестре взысканий.

    Вот хоть из примера:

    полетело требование на 5500. Со счета их списали. Глянь, а сальдо-то ЕНС пока еще отрицательное. И пошли сведения об этом в электронный реестр. Банк видит там долг и списывает с расчетного счета остатки 25 000.

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