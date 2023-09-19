❗ Долг по личным имущественным налогам ИП взыщут через суд с личного счета, а пени по ним – без суда с расчетного счета

О нюансах взыскания налогов рассказали на вебинаре налоговики Томской области.
Пени на имущественные налоги физлиц у ИП взыскивают без обращения в суд с бизнес-счета. Основание – пункт 15 статьи 46 НК.
Если компания или ИП не исполнили требование об уплате налогов, в банк поступит инкассовое поручение от ИФНС.
По физлицам инкассовое поручение будет только после того, как налоговики получат судебный приказ.
Процедура взыскания с физлиц такая:
1) требование;
2) решение о взыскании;
3) заявление в суд;
4) судебный приказ;
5) инкассовое поручение + уведомление о приостановке по счетам;
6) постановление о взыскании за счет имущества через приставов (если со счета по инкассовому нечего взять).
Чтобы не было двойного взыскания, когда приставы отправят в банк свои поручения на взыскание, поручение от ИФНС приостанавливается.
Личные налоги физлиц, в том числе ИП, списывают с личных счетов граждан. А вот для пеней – особый порядок.
Если у ИП долг по личным налогам и на отрицательное сальдо ЕНС (в том числе, имущественные налоги) насчитаны пени, то для их взыскания не нужен судебный приказ. Их спишут сразу после решения о взыскании, и не с личного счета, а с расчетного.
Пример
У ИП долги в сумме 30 500 руб.:
по УСН – 5 000 руб.;
по личным имущественным налогам – 25 000 руб.;
по пеням – 500 руб.
Требование и решение о взыскании придут на 30 500 руб., но из них:
5 500 руб. (УСН + пени) спишут с расчетного счета;
25 000 руб. после вынесения судебного приказа спишут с личного счета.
Комментарии1
Свежо преданье, да верится с трудом)
У ИП просто не будет долгов по имущественных налогам, потому что их сразу без лишних телодвижений и судов спишут с ЕНС, как только там появятся деньги.
Не верится мне, что не будут они взыскивать личные налоги с р/с и не будут отражать этот долг в электронном реестре взысканий.
Вот хоть из примера:
полетело требование на 5500. Со счета их списали. Глянь, а сальдо-то ЕНС пока еще отрицательное. И пошли сведения об этом в электронный реестр. Банк видит там долг и списывает с расчетного счета остатки 25 000.