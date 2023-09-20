📈 Чтобы новые налоговые долги не списывали по старому требованию, надо вывести сальдо ЕНС в ноль или в плюс: пример от ФНС

Требование признается исполненным в размере сальдо на дату исполнения.
Не в размере суммы, указанной в этом документе, а в размере всего долга на ЕНС, который растет с каждый днем, ведь каждый день идут пени. Поэтому гасить налоги надо «с запасом» — так, чтобы точно не было долгов.
Вопросы нового порядка взыскания налогов разъяснили на вебинаре в УФНС Томской области.
Пример
29.08.2023 – у компании долг 100 000 руб. На эту сумму поступило требование № 1 со сроком уплаты 25.09.2023.
Пока суть да дело, на долг капают пени. То есть, уже на 30.08.2023 долг будет не 100 000 руб., а больше, а на 25.09.2023 – еще больше.
25.09.2023 бухгалтер делает платежку по требованию не на 100 тыс., а на 101 тыс. рублей.
После оплаты сальдо ЕНС уходит из минуса.
Все! Теперь требование исполнено.
28.09.2023 образуется новый долг 30 000 руб. Но взыскать его по старому требованию налоговики уже не могут, ведь оно исполнено. Поэтому они формируют требование № 2 и снова дают компании время на исполнение.
А если бы бухгалтер 25.09.2023 перечислила по требованию № 1 только 100 тыс. рублей, то новый долг от 28.09.2023 списали в рамках все того же требования № 1. И это списание произошло бы гораздо быстрее, ведь уже не надо давать компании время на добровольное погашение.
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