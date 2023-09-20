📈 Чтобы новые налоговые долги не списывали по старому требованию, надо вывести сальдо ЕНС в ноль или в плюс: пример от ФНС

Налоговикам идут гневные обращения от бухгалтеров, которые утверждают, что погасили задолженность по требованию и вот платежка, но это требование исполненным не признают. Да, бизнес долг по требованию погасил, но он его не погасил. Потому что к моменту платежа сумма в требовании уже неактуальна.

Требование признается исполненным в размере сальдо на дату исполнения.

Не в размере суммы, указанной в этом документе, а в размере всего долга на ЕНС, который растет с каждый днем, ведь каждый день идут пени. Поэтому гасить налоги надо «с запасом» — так, чтобы точно не было долгов.

Вопросы нового порядка взыскания налогов разъяснили на вебинаре в УФНС Томской области.

Презентация УФНС по Томской области

Пример 29.08.2023 – у компании долг 100 000 руб. На эту сумму поступило требование № 1 со сроком уплаты 25.09.2023.

Пока суть да дело, на долг капают пени. То есть, уже на 30.08.2023 долг будет не 100 000 руб., а больше, а на 25.09.2023 – еще больше.

25.09.2023 бухгалтер делает платежку по требованию не на 100 тыс., а на 101 тыс. рублей.

После оплаты сальдо ЕНС уходит из минуса .

Все! Теперь требование исполнено.

28.09.2023 образуется новый долг 30 000 руб. Но взыскать его по старому требованию налоговики уже не могут, ведь оно исполнено. Поэтому они формируют требование № 2 и снова дают компании время на исполнение.

А если бы бухгалтер 25.09.2023 перечислила по требованию № 1 только 100 тыс. рублей, то новый долг от 28.09.2023 списали в рамках все того же требования № 1. И это списание произошло бы гораздо быстрее, ведь уже не надо давать компании время на добровольное погашение.