💡«Клерк» собрал для вас весь полезный материал с «Клерк.Конференции». Получилось целых 6 часов!

Делимся полной записью Клерк.Конференции, которая прошла в Краснодаре 12 сентября 2023 года.
Во время конференции спикеры подробно разобрали самые горячие темы осени-зимы 2023 года: ЕНП и изменения в законодательстве, новые ФСБУ и изменения в отчетности, рабочие способы для бухгалтера увеличить доход и новые виды налоговых проверок в 2023 году.
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Эксперты поделились профессиональным опытом, экспертизой и наработками в карьере и росте дохода в сфере бухгалтерии, а также ответили на все вопросы зрителей.
Вы узнаете:
Как изменился порядок подачи уведомлений ЕНС.
Какие документы можно подавать в налоговую через МФЦ.
Как теперь выглядят новые формы отчетности, новые лимиты по расходам для прибыли и многое другое.
Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.
Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА.
Как работает система преданализа и побуждения к доплате НДС изнутри.
Как пройти проверку с наименьшими доначислениями.
Как оспорить результаты проверки.
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