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Бухгалтеры

💡«Клерк» собрал для вас весь полезный материал с «Клерк.Конференции». Получилось целых 6 часов!

Узнайте, как прошло самое масштабное мероприятие от «Клерка» – «Клерк.Конференция»! Будьте в курсе всех изменений в бухгалтерском учете, ФСБУ и в налогообложении.
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Делимся полной записью Клерк.Конференции, которая прошла в Краснодаре 12 сентября 2023 года.

Во время конференции спикеры подробно разобрали самые горячие темы осени-зимы 2023 года: ЕНП и изменения в законодательстве, новые ФСБУ и изменения в отчетности, рабочие способы для бухгалтера увеличить доход и новые виды налоговых проверок в 2023 году.

Получите готовые практические рекомендации, которыми можно пользоваться в работе уже сейчас, по выгодной цене — всего за 999 рублей!

Купить запись конференции

Эксперты поделились профессиональным опытом, экспертизой и наработками в карьере и росте дохода в сфере бухгалтерии, а также ответили на все вопросы зрителей.

Вы узнаете:

  • Как изменился порядок подачи уведомлений ЕНС.

  • Какие документы можно подавать в налоговую через МФЦ.

  • Как теперь выглядят новые формы отчетности, новые лимиты по расходам для прибыли и многое другое.

  • Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.

  • Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА.

  • Как работает система преданализа и побуждения к доплате НДС изнутри.

  • Как пройти проверку с наименьшими доначислениями.

  • Как оспорить результаты проверки.

В качестве бонуса при покупке записи вы получите доступ ко всем материалам конференции: презентации и доклады спикеров для скачивания.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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