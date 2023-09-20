💡«Клерк» собрал для вас весь полезный материал с «Клерк.Конференции». Получилось целых 6 часов!

Узнайте, как прошло самое масштабное мероприятие от «Клерка» – «Клерк.Конференция»! Будьте в курсе всех изменений в бухгалтерском учете, ФСБУ и в налогообложении.

Делимся полной записью Клерк.Конференции, которая прошла в Краснодаре 12 сентября 2023 года.

Во время конференции спикеры подробно разобрали самые горячие темы осени-зимы 2023 года: ЕНП и изменения в законодательстве, новые ФСБУ и изменения в отчетности, рабочие способы для бухгалтера увеличить доход и новые виды налоговых проверок в 2023 году.

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Эксперты поделились профессиональным опытом, экспертизой и наработками в карьере и росте дохода в сфере бухгалтерии, а также ответили на все вопросы зрителей.

Вы узнаете:

Как изменился порядок подачи уведомлений ЕНС.

Какие документы можно подавать в налоговую через МФЦ.

Как теперь выглядят новые формы отчетности, новые лимиты по расходам для прибыли и многое другое.

Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.

Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА.

Как работает система преданализа и побуждения к доплате НДС изнутри.

Как пройти проверку с наименьшими доначислениями.

Как оспорить результаты проверки.

В качестве бонуса при покупке записи вы получите доступ ко всем материалам конференции: презентации и доклады спикеров для скачивания.

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