🎓Вебинар: За что ФНС привлекает бухгалтеров и собственников к субсидиарке. Как минимизировать риски. Уже сегодня в 11:00 мск!

Субсидиарная ответственность ФНС используют как инструмент налогового администрирования и пополнения бюджета. Разберемся, как бухгалтеру, топам компании и собственнику бизнеса минимизировать риски и избежать налоговых санкций.
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Спикер: Кирилл Степанов — старший партнер в юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры».
На вебинаре разберем:
За что и кого могут привлечь к субсидиарной ответственности
Как налоговая взыскивает субсидиарку в 2023 году
Что можно сделать прямо сейчас, чтобы минимизировать риски субсидиарной ответственности? Делимся лайфхаками.
Разбор свежих кейсов.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 11:00 мск!
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