Доля китайских автомобилей в каршеринге составляет почти 50%

Сервисы краткосрочной аренды автомобилей – каршеринг – переходят на машины из Китая. Их доля в парке операторов уже превысила 20%, а у компаний BelkaCar и «Яндекс. Драйв» китайских брендов почти 50%. Об этом пишут «Известия».

Автомобильный парк сервиса BelkaCar почти на половину состоит из машин из КНР, таких транспортных средств уже 5,5 тыс. В «Яндекс Драйве» всего 16 тыс. автомобилей, из которых 7 тыс. – китайские.

Операторы делают выбор в пользу авто из КНР поскольку европейские и корейские машины, которые были закуплены ранее, уже существенно износились. Чинить и обслуживать их становится дороже.

Китайские автомобили успели себя зарекомендовать как отвечающие строгим требованиям технического характера и обслуживания, — сказали в «СитиДрайве».

В этом каршеринге около 13 тыс. автомобилей, однако процент китайских машин представители компании назвать не смогли. Пользователям могут предложить прокатиться на 17 моделях таких брендов, как Haval, Chery, Omoda, Exeed, JAC, Geely и Changan.

Масштабное обновление парка автомобилей началось в июле прошлого года. В нем представлены такие марки, как Haval, Geely и Chery в различных комплектациях. Наиболее популярные среди пользователей автомобили за последний месяц — это Geely Coolray, Geely Coolray в комплектации Flagship, Chery Tiggo 4, и Chery Tiggo 4 Pro, — рассказали в «Делимобиле».

В среднем за три года работы в каршеринге автомобиль может проехать около 300 тыс. километров. Проводить техосмотр рекомендуется каждые 10-15 тыс. километров, при этом чем старше машина, тем труднее и дороже ее ремонтировать.

Например, популярный в каршеринге Kia Rio начинает скрипеть при торможении, на приборной панели горит датчик низкого давления в шинах. В Volkswagen Polo обнаруживают проблемы с нажатием педали газа и люфтом руля.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин рассказал, что сейчас дефицита запчастей нет, но цены на них выросли на 20-35% с начала года.

С января по август 2023 года общее число автомобилей, которые ввезли из Китая в Россию, достигло 92%. В августе продажи машин из КНР составили 53%