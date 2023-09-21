🔥 Только 2 дня! Скидка 70% на курс повышения квалификации по ОСНО. Прокачайте навыки и сдайте все отчеты за 9 месяцев без штрафов!

За лето было принято много поправок в НК. Мы знаем, как важно бухгалтерам сдать декларации и расчеты без нареканий и штрафов. Объявляем беспрецедентную акцию: только 2 дня отдаем курс с дипломом ФИС ФРДО за 7 800 рублей!

Спешите на курс повышения квалификации: Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность.

Разберетесь в деталях и сложностях отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите:

практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях;

актуальные знания по изменениям 2023 года;

экспертную поддержку.

После обучения вы будете иметь практические навыки составления отчетности, и сдадите все декларации и расчеты без страха и сомнения в своих знаниях.

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Цена курса: 7 800 ₽ 26 000 ₽ . Скидка 70%.

👉 Оплатить можно долями или в рассрочку от 650 руб./мес.

Срок действия акции: до 22 сентября 2023 года включительно.

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