Банк «Точка» научит предпринимателей вести внешнеэкономическую деятельность

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» проведет первую масштабную конференцию по ВЭД.
Мероприятие пройдет в онлайн-формате 19 октября. Эксперты отрасли и партнеры банка расскажут про текущее положение международных расчетов, особенности импорта, экспорта и логистики в 2023 году.
Спикеры поделятся опытом и честно ответят на все вопросы о ВЭД.
Когда: 19 октября 2023 года с 10:00 до 18:00 мск.
Участников ждут призы и скидки на сервисы по ВЭД от «Точки», личные консультации и подарки от партнеров.
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