Банк «Точка» научит предпринимателей вести внешнеэкономическую деятельность

19 октября пройдет конференция по ВЭД для предпринимателей. Расскажут все особенности импорта, экспорта и логистики в 2023 году.

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» проведет первую масштабную конференцию по ВЭД.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 19 октября. Эксперты отрасли и партнеры банка расскажут про текущее положение международных расчетов, особенности импорта, экспорта и логистики в 2023 году.

Спикеры поделятся опытом и честно ответят на все вопросы о ВЭД.

Когда: 19 октября 2023 года с 10:00 до 18:00 мск.

Участников ждут призы и скидки на сервисы по ВЭД от «Точки», личные консультации и подарки от партнеров.