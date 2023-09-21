Пользоваться мессенджерами для пересылки финансовой и персональной информации опасно. Будьте внимательны

Роскомнадзор с сентября может оштрафовать за пересылку финансовой и персональной информации через мессенджеры. Компанию —до 700 000 руб., на директора — до 50 000 руб.

Пользоваться иностранными мессенджерами для пересылки финансовой и персональной информации с сентября опасно. Роскомнадзор вправе выписать штраф вас по новой статье 13.11.2 КоАП.

Речь идет о приложениях WhatsApp, Telegram, Viber, Skype for Business, Discord, Microsoft Teams, Snapchat, Threema, WeChat.

Теперь, если будете отправлять через эти мессенджеры персональные данные сотрудников, сведения о безналичных переводах, информацию для проведения платежей, а также данные о банковских счетах и вкладах, Роскомнадзор вправе выписать штраф. Для должностных лиц он составит от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний — от 100 до 700 тысяч рублей.