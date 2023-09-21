Нужно ли компании платить налог на имущество за недострой?

Бухгалтеры часто задают вопрос: нужно ли за недостроенный объект платить налог на имущество организаций и почему? Подготовили ответ👇

Платить налог на имущество за объект незавершенного строительства обязывает статья 378.2 НК. Она предусматривает особенности взимания этого налога исходя из кадастровой стоимости для отдельных объектов недвижимости. Недострой попадает в их число, это указано в подпункте 4 пункта 1 статьи 378.2 НК.

По недостроенному объекту надо начислить налог на имущество, если одновременно выполняются условия:

объект принадлежит организации, то есть она зарегистрировала на него право собственности;

объект учтен в ЕГРН в качестве незавершенного объекта строительства;

законом субъекта РФ установлены особенности определения налоговой базы по налогу на имущество в отношении незавершенных строительством объектов;

в ЕГРН внесена кадастровая стоимость объекта.

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