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Общество

👶 Не знаете, как назвать ребенка? ФНС поможет

ФНС России запустила сервис подбора имени ребенку.
469

На портале ЕГР ЗАГС заработал новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка.

Подбор сформирован на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, рожденных с октября 2018 года.

При подборе имени учитываются такие критерии:

  • пол ребенка;

  • наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества;

  • пожелания к популярности или редкости имени;

  • его первые буквы или длина с учетом региональных и национальных особенностей.

Вариант можно сгенерировать и случайным образом.

Также на портале размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года, сообщает ФНС. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет.

Есть статистика по топ-5 популярных имен по регионам за 2021-2023. Например, самые популярные в этом году:

  • в Москве и Санкт-Петербурге – София и Александр;

  • в Краснодаре – София и Артем;

  • в Твери – Ева и Михаил;

  • в Самаре – София и Михаил;

  • в Казани – Амира и Амин.

Комментарии

22
  • Логотип Artem_P
    Artem_P 1 час назад

    Артем

    ФНС больше заниматься нечем?

    • Логотип dar2018
      dar2018 1 час назад

      ФНС ведет базы данных ЗАГСов. Еще и монетизировать начнут скоро.

    • Логотип IriEro
      IriEro 1 час назад

      Ирина

      Судя по имени Вы из Краснодара?:)))

  • Логотип natalisa51
    natalisa51 1 час назад

    Везде суёт нос. Лучше бы реформу привели в порядок

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    так ФНС просто разместила информацию (для чего? не знаю), а все остальное в ведении ЕГР ЗАГС

    • Логотип Над.К
      Над.К
      Сотрудник
      27 минут назад

      Надежда ККлерк

      Так ЕГР ЗАГС как раз в ведении ФНС )

  • Логотип id16891783
    id16891783 1 час назад

    ВикторияГлавный бухгалтерООО

    Скоро дышать можно будет только по решению ФНС, лучше бы порядок в системе навели и сотрудников более тщательно набирали, а то 80 % сидят "жертвы ЕГЭ", хрен от помидора отличить не могут, НК в глаза никогда не видели, но корону на череп натягивают...

    • Логотип natalisa51
      natalisa51 16 минут назад

      Нет разрешения надо будет справшивать. а вдруг избранник не добросовестное лицо, тогда брак не действителен. 

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Как бы их заставить работать?

    • Логотип elena.frolova79
      elena.frolova79 34 минуты назад

      Елена Фролова

      НИКАК, У них есть начальник, который тоже видимость бурной деятельности создает, особенно последние 9 месяцев в 2023 году.....

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