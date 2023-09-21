👶 Не знаете, как назвать ребенка? ФНС поможет

На портале ЕГР ЗАГС заработал новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка.

Подбор сформирован на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, рожденных с октября 2018 года.

При подборе имени учитываются такие критерии:

пол ребенка;

наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества;

пожелания к популярности или редкости имени;

его первые буквы или длина с учетом региональных и национальных особенностей.

Вариант можно сгенерировать и случайным образом.

Также на портале размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года, сообщает ФНС. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет.

Есть статистика по топ-5 популярных имен по регионам за 2021-2023. Например, самые популярные в этом году: