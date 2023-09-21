👶 Не знаете, как назвать ребенка? ФНС поможет

На портале ЕГР ЗАГС заработал новый интерактивный сервис, который поможет будущим родителям выбрать имя для ребенка.
Подбор сформирован на основании 5 тыс. реальных уникальных имен детей, рожденных с октября 2018 года.
При подборе имени учитываются такие критерии:
пол ребенка;
наиболее часто встречающегося сочетания имени и отчества;
пожелания к популярности или редкости имени;
его первые буквы или длина с учетом региональных и национальных особенностей.
Вариант можно сгенерировать и случайным образом.
Также на портале размещен полный перечень имен детей, рожденных с 1926 года, сообщает ФНС. Имена расположены в порядке от самого популярного до самого редкого за последние 100 лет.
Есть статистика по топ-5 популярных имен по регионам за 2021-2023. Например, самые популярные в этом году:
в Москве и Санкт-Петербурге – София и Александр;
в Краснодаре – София и Артем;
в Твери – Ева и Михаил;
в Самаре – София и Михаил;
в Казани – Амира и Амин.
Комментарии22
Артем
ФНС больше заниматься нечем?
ФНС ведет базы данных ЗАГСов. Еще и монетизировать начнут скоро.
Ирина
Судя по имени Вы из Краснодара?:)))
Везде суёт нос. Лучше бы реформу привели в порядок
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
так ФНС просто разместила информацию (для чего? не знаю), а все остальное в ведении ЕГР ЗАГС
Надежда ККлерк
Так ЕГР ЗАГС как раз в ведении ФНС )
ВикторияГлавный бухгалтерООО
Скоро дышать можно будет только по решению ФНС, лучше бы порядок в системе навели и сотрудников более тщательно набирали, а то 80 % сидят "жертвы ЕГЭ", хрен от помидора отличить не могут, НК в глаза никогда не видели, но корону на череп натягивают...
Нет разрешения надо будет справшивать. а вдруг избранник не добросовестное лицо, тогда брак не действителен.
Главный бухгалтер
Как бы их заставить работать?
Елена Фролова
НИКАК, У них есть начальник, который тоже видимость бурной деятельности создает, особенно последние 9 месяцев в 2023 году.....