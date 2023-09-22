Стоимость бензина на бирже РФ упала на 10% после запрета экспорта

Биржевая стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала по итогам торгов в пятницу более чем на 10% после введения ограничений на экспорт топлива.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-95 снизилась на 10,76% — до 59,362 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля — на 14,52%, до 61,431 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел почти на 10% — на 9,63%, до 55,925 тыс. рублей за тонну. В целом за неделю стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 20,7%, бензина Аи-95 — на 21,5%, дизельного топлива — на 17,8%.

Напомним, с 21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.