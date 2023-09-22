Стоимость бензина на бирже РФ упала на 10% после запрета экспорта

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Цена бензина Аи-95 снизилась на 10,76% — до 59,362 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля — на 14,52%, до 61,431 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-92 подешевел почти на 10% — на 9,63%, до 55,925 тыс. рублей за тонну. В целом за неделю стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 20,7%, бензина Аи-95 — на 21,5%, дизельного топлива — на 17,8%.
Напомним, с 21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка.
Если на бирже топливо подешевело, то на заправках ничего не изменилось. Цены: Аи-92 — 50.66 р.; Аи-95 — 56.53 р, Дизель — 61.68 р.
Комментарии1
Ирина
На заправках опять подорожает 🤔