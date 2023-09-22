Изменился расчет экспортной пошлины. Бизнес заплатит на 50 млрд рублей больше

Размер экспортной пошлины с октября будет рассчитываться по формуле, которая привязана к курсу доллара. Минфин планирует получить от дополнительных выплат не менее 50 млрд рублей.

С 1 октября 2023 года правительство привязало размер экспортной пошлины к курсу доллара. Минфин ожидает получить от дополнительных выплат не меньше 50 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского союза предпринимателей и промышленников (РСПП) Александра Шохина.

Мы можем только на оценки Минфина (ориентироваться), он хотел, по-моему, не меньше 50 млрд собрать, — сказал Александр Шохин.

Теперь новый размер экспортной пошлины рассчитываться по формуле, привязанной к курсу доллара. Это значит, что размер одного платежа может доходить «до несколько сотен» млрд рублей.

Пошлина составит от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты. Она будет взиматься при курсе доллара 80 рублей и выше.